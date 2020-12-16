《缸邊隨筆－石鏡泉》需求側改革

《缸邊隨筆》你想將你個家弄得好看些、住得舒服些、寬敞些，要不要花錢？肯定要。



將這個「家」，換成為「國家」，要國民生活得好些，要不要先投資、刺激下，弄到大家都

賺到錢，然得錢搵錢，或花錢，即是ＧＤＰ有增長，那時大家就生活好了。



最搞不好的，是國家光花錢，國民光拿錢去消費。但不是又消費、又投資，那就會坐吃國庫

崩，國家債台高築，國家再無錢可派，那就國家與國民一齊崩了。



新中國自４９年建國以來，用過不少方法、途徑去搞好個國家，讓人民生活好些。行的路，

有些是彎了，但基本上都是正確。因為國家管理層有很好的學習能力，錯了未必公開講，但會內

部講，跟著改，這就是中國在共產黨領導下，政府營運效率高的地方，大家單看國內和香港對防

疫的處理就知。香港防疫錯了幾多地方，有些改了嗎？沒太多。



香港這個自由體死在甚麼地方？開會多過共產黨，做事少過國民黨，港人受害慘過遇到拆白

黨。



做事無足夠的事前調查研究，跟著就是議而不決，決而不行，行而不果。中國的政府班子，

每季都要下地方做調研，然後才開政策決策會議，政策不離地，才可以使民眾跟從，民眾要跟，

一個字：利。出汗要有糧出，而且是足夠的糧。



建國初期，中國一窮二白，穿衣、吃飯都有問題。所以當時就行計劃經濟，計好每人每年只

可以有幾多尺布，每餐幾多兩糧。然後全國透過公社去種糧，工廠去產其他生活物資，一切產出

要歸公，由物資局去分配。



從舊社會過來的富人，生活水平大降，怨聲載道。但從舊社會過來的窮人，生活就有好轉，

不用像在舊社會中，兩個人穿一條褲，食一餐餓一餐。



當時一些中央部門和地方政府，為求領功，就報大產量。結果是生產指標堅離地，勞動人民

做死也不能達標，再加上有天然災荒，糧產不出，便有餓死人。



跟著又搞文化大革命，不事生產只幹批判，人鬥人，１０年文革為中國帶來大災難。鄧小平

也三起三落，直到清除「四人幫」。中國於１９７８年召開１１屆三中全會，定出了改革開放方

針，當時的副總理李富春謂：中國工人每人賺１﹒０６元。一個不能使人民富的，我們還是甚麼

共產黨？當年是做又三十六，唔做又三十六，所以每日是１﹒０６元。改革開放容許個人經營，

做的，就不止三十六。珠海廣場晚上的一個炒牛河排檔，使檔主成為了萬元戶，這是三十六的幾

多倍？



＊國家減稅鼓勵民企＊



中國改革開放後，要累積資本去做基建、去發展重資金工業，所以當時中國的稅收很重。但

到近日，為鼓勵民企經營，又減稅了！



８０、９０年代國家一方面對外大力出口，另一方面對國內企業、個人徵重稅，亦讓利吸引

外資到國內投資。所以又開放了不少金融、商業領域。



任何一個國家，一定有批鑽法律空子，甚至犯法去牟巨利的人。所以一直有改法律堵漏洞的

事，近日的對互聯網巨頭的反壟斷法就是一例。國家是不可以一開始就執正反壟斷的，因為這會

打窒了新科技的發展。但如發展有基礎了，並出現Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ的惡劣情

況時，中央就會出手制止，不要讓小撮人啃光，其他人餓死。在美國，５０、６０年代就有法律

限制石油公司的壟斷。近日，歐美政府都有法律限制互聯網科技公司的壟斷。歐洲仲勁，有違反

壟斷者，罰收入的一成。今時阿里（０９９８８）、閱文（００７７２）等被人各罰５０萬人仔

，真是「百」牛一毛啦！



自７９年的改革開放後，中央用了不少催谷經濟之法。



有用投資重工業、輕工業去豐富出口貨種和豐足人民生活用品，這個一直都有用。但遇到掘

煤炭、水泥生產過多，就會出法規去限制、去淘汰。



有用樓房去拉動地方經濟，但當開發商過度借貸、炒樓滿街時，就推出開發商債務的「三條

紅線」，「房住不炒」。



其他尚有開放金融、白色家電和汽車下鄉等，都是一個時期一個刺激。這個刺激不是中央隨

意之作，而是參考了美、歐、日、韓，他們過往幾十年的經濟發展模式而來。基本上是由重資金

的基建、樓房拉動，轉向由國民消費的拉動，即是國退民進，因為人民多了錢，再不花就窒礙了

國內經濟發展。



國內刺激經濟方案，是跟美、歐、日、韓的足跡，有無講錯？



開源證券趙偉，最近有文章：



「需求側改革」「改」在哪裏？



其報告要點是：



「擴內需」重心，從投資驅動轉向消費驅動，居民消費結構升級為大勢所趨。



為甚麼中國今時會有投資驅動轉向消費驅動？美日韓歷史反映這是經濟發展的必然趨勢。



而這個消費驅動消費，據美日韓經驗，主要的消費是在服務消費方面。



中國的消費經濟跟美日韓的消費經濟項，會否一模一樣？



絕不可能，因為美日韓發展消費經濟之科技水平形勢，跟今時中國的是不一樣，中央提出的

是圍繞在「新型基建」領域的。簡言之，７０年代美日韓人民叫外賣，跟今時中國人民叫外賣會

一樣嗎？不一樣，７０年代的是人「腦」智能，今時就會用上人工智能，其他的也不多說了，就

可以想像下有哪些股是在２０２１年及之後，是應買的了。



事物在發展中，日後再研究研究。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

