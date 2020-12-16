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16/12/2020 08:24

《ＩＰＯ反應》云想科技（２１３１）超購１１３倍一手中籤率一成

　　《經濟通通訊社１６日專訊》云想科技（０２１３１）明日掛牌，在港接獲１５﹒８８萬份
申請合共認購２２﹒８９億股，超購約１１３﹒４５倍。每股定價６﹒９８元，接近招股價５﹒
５６元至７﹒０８元上限。一手１０００股中籤率１０％，認購２５手穩獲一手，「頭捶飛」１
４張，中籤率５﹒４３％。
　　按回撥機制，８０００萬股已由國際發售重新分配至在港公開發售。香港公開發售項下的發
售股份為一億股，相當於全球發售的５０％。國際發售項下１３７名承配人獲分１﹒３億股，相
當於全球發售項下初步可供認購發售總數約６５％。
　　６名基石投資者，合共投資３９００萬美元獲分４３３０﹒４萬股，佔緊隨全球發售完成後
公司已發行股本約５﹒４１％；及全球發售項下發售股份約２１﹒６５４％。
　　是次集資所得款項淨額料約１２﹒９３億元，約１２﹒３％預期用於加強研發能力及改善資
訊科技基建；約５１﹒９％預期將用於透過提升與現有媒體合作夥伴的關係，擴大廣告主及媒體
合作夥伴群以及達致多元化收入資源擴張業務；約２５﹒８％將用作尋求上下游行業參與者的策
略投資與收購機會；約１０％用作營運資金及一般企業用途。（ｎｓ）

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