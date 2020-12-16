天立教育（１７７３）以先舊後新折讓近１２％配股籌６﹒９億

《經濟通通訊社１６日專訊》天立教育國際（０１７７３）擬以先舊後新形式向至少６名承

配人配售９１００萬股，每股７﹒７２元，較前收市價折讓１１﹒９７％，佔擴大後股本約４﹒

２％。所得款項淨額料約６﹒９４億元，擬用作潛在收併購高質量的目標及拓展一線及核心城市

的自建自營項目。集團未確定任何標的，將適時就相關拓展或收併購公告。（ｎｓ）

