港股高開２１３點報２６４２１點，國指漲７６點，科指升６４點

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股造好，其中科技板塊反彈刺激納指破頂，亞洲股市今

早走勢靠穩，日經升９３點，科指升７點，港股方面則高開２１３點。本港科技股同樣受捧，丘

鈦科技（０１４７８）考慮分拆旗下公司上市，刺激股價高開逾７％；部分手機股有資金支持，

舜宇（０２３８２）升１﹒６９％，小米升１﹒３５％。恆生指數報２６４２１，升２１３點或

升０﹒８２％，主板成交７６﹒５２億元。國企指數報１０４７６，升７６點或升０﹒７４％。

恆生科技指數報８１５８，升６４點或升０﹒８０％。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒４６％，報４１﹒６元；港交所（００３８８）升

０﹒９４％，報３８６元；騰訊（００７００）升０﹒６２％，報５６３﹒５元；建設銀行（０

０９３９）升０﹒８７％，報５﹒７９元；友邦保險（０１２９９）升０﹒６１％，報９０﹒２

元；美團（０３６９０）跌０﹒０７％，報２７４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６

﹒７４％。阿里巴巴（０９９８８）升１﹒１４％，報２４８﹒８元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明生物 （０２９６３） ８１﹒３５元 升４﹒２３％

恆隆地產 （００１０１） １９﹒９２元 升２﹒８９％

吉利汽車 （００１７５） ２３﹒５５元 升２﹒１７％

萬洲國際 （００２８８） ６﹒５９元 升１﹒８５％

創科實業 （００６６９） １０１﹒６０元 升１﹒８０％

舜宇光學 （０２３８２） １５６﹒８０元 升１﹒６９％

匯豐控股 （００００５） ４１﹒６０元 升１﹒４６％

長和 （００００１） ５４﹒５０元 升１﹒４０％

小米集團 （０１８１０） ２９﹒９５元 升１﹒３５％

新世界發展（０００１７） ３７﹒５０元 升１﹒３５％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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丘鈦科技 （０１４７８） １１﹒８２元 升７﹒４５％

華虹半導體（０１３４７） ４１﹒３０元 升２﹒３５％

金蝶國際 （００２６８） ２６﹒９５元 升２﹒０８％

舜宇光學 （０２３８２） １５６﹒８０元 升１﹒６９％

小米集團 （０１８１０） ２９﹒９５元 升１﹒３５％

瑞聲科技 （０２０１８） ４１﹒９０元 升１﹒３３％

心動公司 （０２４００） ３６﹒６０元 升１﹒２４％

ＡＳＭ （００５２２） ９７﹒３０元 升１﹒２０％

阿里巴巴 （０９９８８） ２４８﹒８０元 升１﹒１４％

阿里健康 （００２４１） ２６﹒５０元 升０﹒９５％

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（ｕｌ）

