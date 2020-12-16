《盤後部署》料投資者熱炒新經濟股或新股，恒指短期窄幅上落

《經濟通通訊社１６日專訊》市場關注美國財政刺激方案，隔晚美股高收，科技股造好刺激

納指一度破頂，亞洲股市今早普遍靠穩，刺激恆指高開２１３點，本港科技股同樣有追捧，丘鈦

科技（０１４７８）建議分拆旗下公司上市，刺激股價一度升７％，部分手機股同樣落鑊炒起，

比亞迪電子（００２８５）曾升６％，瑞聲（０２０１８）升逾３％，最終恆指收報２６４６０

點，升２５３點或升０﹒９７％，主板成交１２９０﹒３９億元。國企指數報１０４６１，升

６２點或升０﹒６０％。恆生科技指數報８１４６，升５１點或升０﹒６４％。

內地股市靠穩，上證綜合指數報３３６６，跌不足１點或跌０﹒０１％；深證成份指數報

１３７５１，跌１２點或跌０﹒０９％。兩市全日成交７０１０億元人民幣，按日減少１﹒２％

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＊摩通料低收入家庭存款消耗更快，道明證券指聯儲吹鴿有利新興市場＊



隨著美國疫情持續爆發，失業人口上升，加上美國人普遍甚少有良好儲蓄習慣。大行摩通發

表研究報告指，截至今年１０底，美國中低收入家庭花掉今年額外收入的６４％，約只剩下

２３６美元，而高收家庭僅失去今年累積起來儲蓄的３８％，研究人員指如果持續下去，低收入

家庭將會比高收入家庭更快消耗自己的帳戶餘額。而目前美國仍就刺激方案進行磋商，部分措施

須在本周五前通過，否則聯邦政府可能會有停擺的風險。

道明證券表示，聯儲局很大機會於今晚給予指引，資產購買機會將會持續落，直到實現充分

就業急通脹目標取得明顯。其中該行策略師表示，如果聯儲局在本次會議上吹更多「鴿風」的話

，對新興市場是一個好的兆頭，美聯儲備甚至有機會在ＦＯＭＣ會議後延長購買資產的權限，該

行另一份報告指，低率利將有助新興市場的政策利率，並不會給於新興市場的貨幣利率帶來壓力





＊市場持續上落格局為主，市場熱炒新股及半新股為主＊



港股今早高開逾２００點後未見有太多進帳，恆指近期都以上落格局為主，在２６２００至

２６８００之間上下浮動，一來本月份市場有多隻新股及半新股正在炒買，二來臨近年尾各基金

正在埋數，因此不會讓大市有過份波動的情況，因此相信本月份大市將繼續悶局。投資者可考慮

繼續入飛抽新股或以半新股、新經濟作炒賣對象，特別是泡泡瑪特（０９９９２）、京東健康

（０６６１８）等，相信仍有一定的上落空間，而新經濟股方面近期手機股開始有資金流入，特

別是蘋果概念股，投資者可多加留意。（ｕｌ）

