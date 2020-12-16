《台股攻略－馮偉明》蘋果增產美股急升，台股反彈２３５點

《台股攻略》美國國會紓困案有進展，美股走強，帶動台股今日（１６日）造好，指數急升
２３５﹒９４點，收１４３０４﹒４６點，成交金額稍為減至２４９９﹒２５億元新台幣。
蘋果公司傳出明年上半年ｉＰｈｏｎｅ計劃增產３０％的消息，刺激股價大升５﹒０１％收
市，帶動台灣蘋概股強勢反彈。大立光及鴻海同步上揚，日月光投控及晶技等蘋概股亦全面向好
。強勢股亦持續輪動，ＩＣ大廠矽力─ＫＹ漲停，刺激同類股偉詮電及通嘉亦漲停，類比科升超
過５％。除此之外，二極體相關股再度走強，麗正漲停，台半及強茂急升超過４％，富鼎持續上
升超過３％。華晶科與高通合作，搶攻全球５Ｇ智聯網（ＡＩＯＴ）商機，成功打造全台首間
５Ｇ智慧工廠，股價今日向好，升２﹒０９％收市。玻璃陶瓷類股今日走強，台玻及冠軍等股價
表現突出，而電機機械、觀光及汽車類股指數升幅超過３％，傳產類股亦受到資金追捧。
台股經歷調整後，今日一舉收復多條平均線，意味著１４０００點關口附近有資金入市部署
，不過臨近年結，資金入市未必進取，投資者可趁機會在低位分段入市。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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