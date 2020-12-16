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即市新聞

16/12/2020 11:02

《窩輪豪情－梁業豪》升勢未獲交投量變化支持

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、必需性
消費業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為復星國際（００６５６）、聯想（００９９２）與瑞聲科技（０２０１８），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選太古地產（０１９７２）、中通快遞（０２０５７）與華潤電力（００８３６）。
　　昨晚（１５日）美股全面報升，港股五大指數中，除科技指數與紅籌指數的開市位未達合理
水平外，其餘指數皆表現不錯。不過，大市於高位呈現預期中的沽壓，好友未能再下一城。好友
現正嘗試將即市防線上移，卻未敢大舉再攻。本欄認為，開市至今大市的交投量變化並不配合指
數的升勢，反映出大戶沽家於高位的守關能力仍強。港股再度於短期重要支持位前及時回升，但
若買家不見顯著增加，結果只會是支持位久守必失。事實上，近期我們看不到好友大戶於高位積
極入市，追價買貨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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