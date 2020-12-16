《古臣周記》阿臣預計２０２１年全球經濟仍將以復蘇為主。而神州控制疫情得宜，近期多

項經濟數據亦顯示神州經濟已恢復唔少，例如神州今年前三季度ＧＤＰ增速由負轉正，按年增長

０﹒７％，以及１１月財新中國製造業錄得５４﹒９為２０１０年１２月以來最高值；不論大行

同甚至ＩＭＦ（國際貨幣基金組織）都看好神州明年經濟增速。當神州經濟復甦，孖屐自然吸引

更多外資投資，自然搞旺成交量，券商佬一定最受惠！但大家咪心急，阿臣估計孖屐臨近收爐，

大方向都要留待２０２１年先出現，所以目前的部署屬於下年。究竟有咩因素令阿臣覺得神州經

濟已經復甦？



＊ＩＭＦ同大行均看好神州明年經濟復甦增長＊



首先，ＩＭＦ預計明年全球經濟增速５﹒２巴仙，同時估計神州於２０２１年將實現８﹒２

巴仙的增速。另外，多間外資大行都紛紛看好神州來年經濟。大摩就話得益於居民消費和全球需

求的強勢復甦，預計２０２１年中國ＧＤＰ增速為９巴仙；高盛首席中國經濟學家閃輝就話，神

州明年政策回歸正常，會對經濟有一定拖累作用，所以就保守啲預測７﹒５巴仙。摩通就話神州

在疫情防控方面非常成功，神州經濟率先恢復，將會係全球國家中反彈力度最強。其餘好似野村

、瑞銀、德國商業銀行，分別預測９巴仙、８﹒２巴仙以及８﹒０巴仙。當有神州公佈嘅良好經

濟數據做支持，仲要有ＩＭＦ同咁多大行一致睇好，相信來年神州經濟繼續成為世界經濟增長嘅

火車頭，神州公司業績反彈甚至繼續實現高增長嘅基數自然更高，必然吸引更多資金投資Ａ股市

場。



＊ＲＣＥＰ同拜登上場較有利神州發展＊



此外，阿臣認為ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）亦有助於神州對外開放政策的施行，並

通過出口嘅總量提升和結構優化改善Ａ股上市公司嘅中長期業績表現。金融孖屐繼續開放，高成

長性行業模範仍有望受追捧。處於全球流動性充裕、中美外交新形勢和疫情後國際區域關係嘅變

化可能會對全球經濟和資金流向產生新影響。

再者，拜登上台後相信執政風格將同特朗普時期差別較大。相比起現任總統特朗普，估計拜

登更傾向多邊主義。如果預期正確，將大大減低單個公司遭供應鏈禁令和技術遭花旗國封鎖嘅可

能性，但當然中美貿易關係仍存在諸多不確定性。總體而言，阿臣估計單個公司或產業鏈遭針對

嘅政策影響可能性降低，有助於提升外資配置Ａ股意欲。



＊估計來年Ａ場交易額繼續上升＊



最後，我哋亦都要睇清資金流走勢，因為資金最誠實。野村最近出報告講，從總量上睇，由

於受疫情嘅影響，２０２０年至今北上資金累計增加１７１２﹒９億銀人仔，較 ２０１９年嘅

３５１７﹒５億銀人仔明顯減少。除卻今年因疫情影響降低了流入速度外（餘額僅增加１７﹒２

巴仙），自２０１４年起北上資金嘅年均流入規模增速約為７４﹒３巴仙。野村話若考慮到神州

相對更強嘅基本面，以及今年海外央行大量投放貨幣嘅因素，預計明年流入Ａ股嘅境外資金量級

可能將顯著高於今年。此外，若科創板被納入陸股通標的，可能會吸引更多外資流入。

神州股票２０２０Ｈ１日平均成交金額約為７５７９﹒７億銀，相比２０１９Ｈ嘅５８９７

﹒５億銀按年上升２９％。野村話，由於上半年孖屐交投活躍，兩市交易量多次破萬億，隨神州

資本市場改革深化，估計未來孖屐交投熱度將進一步升溫。



＊券商佬首選中金＊



當上述嘅預測觀點大部分都實現，咁部署就要部署神州券商佬啦！因為資金流入Ａ股炒作自

然成交增加，成交增加神州券商佬一定受惠，自然有炒作！但咁多券商佬應該點選擇好呢？

阿臣會選擇中金（０３９０８），點解呢？首先，公司基本面良好。該公司營業收入從２０

１６年的７３﹒５８億元持續提升至２０１９年的１６５﹒９６億銀；今年中期收入１０８﹒０

２億元，按年增長４９﹒０８巴仙。淨利潤方面，由２０１６年嘅１８﹒２億穩步增至去年嘅４

２﹒３９億銀；中期就按年增加６２﹒２９巴仙。ＲＯＥ（股東回報率）方面，公司表現亦出色

，由２０１６年至２０２０中期年化平均ＲＯＥ１０﹒２１巴仙，大幅超出行業平均６﹒２３巴

仙，而中信証券（６０３０）７﹒７５巴仙水平。２０１６年至２０１７年，神州證券行業平均

股東回報出現持續下滑，分別為７﹒５巴仙和６﹒５巴仙。而中金公司保持雙位數ＲＯＥ水準。

其次，公司投行業務一直是中金核心競爭力所在。中金可以話係神州最強投行業務嘅公司。

雖然中金於２０１５年市佔率曾見歷史低點４﹒０９巴仙，隨２０１７年之後中金投行業務轉型

成功，新經濟領域項目貢獻不斷，中金公司投行市佔率重歸強勢，整體穩步上升至２０１９年嘅

９﹒１１巴仙達歷史高點。

第三，公司品牌冠絕神州，科創板開板以來ＩＰＯ募集金額規模前十嘅專案中，中金參與承

銷咗６個專案，包括中芯、中國通號、康希諾、君實生物、金山辦公及華潤微。

根據彭博綜合預測，預計中金２０２０年全年賺６６﹒９２億銀按年增約５７﹒８７巴仙。

以預測每股盈利１﹒４１９銀及１８﹒２２銀（截止上午１１時）計算，公司２０２０年預測市

盈率約１２﹒８倍，雖然比其他券商較好，但阿臣覺得龍頭絕對值得有溢價！

分析完一大輪，阿臣覺得可以少注買入２０００股中金作中長線部署，其他倉位就先按兵不

動！阿臣認為中金於１７﹒８銀至１８﹒６銀水平已經可以部署，目標價當然上望前頂２０﹒７

銀，但穿平台區約１７銀就要走佬！



表列截至１２月１６日早上１１時００分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３５０﹒００ １３５００

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ ８７﹒６０ １７５２０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３８７﹒００ ３８７００

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ８９﹒２５ ８９２５

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ３９﹒００ ７８０００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３１５﹒００ １５７５０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １８﹒２２ ３６４００

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股票市值 ： ２０８７９５元

剩餘現金 ： ３６０１４元

組合淨值 ： ２４４８０９元

組合本月收益表現： －１﹒５％（截至上月底止組合淨值：２４８４３９元）

組合累計收益表現： ＋１３３﹒２％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１２月１６日早上１１時００分

