《談國論企－黎偉成》國民經濟１１月份加快提質上升

《談國論企》中國的國民經濟於２０２０年１１月份加快提質上升，特別是固定資產投資（

不含農戶。簡稱：固投．下同）穩快增長的同時，高技術製造業及高技術服務業的固投更相當突

出，乃受惠於規模以上工業增加值不斷提升，加上社會消費品零售升和就業情況改善，相信四季

度的表現會成全年各季度之最佳。國家力促國內大循環和國內外雙循環，有助整體國民經濟今後

保持穩中有進的良性發展態勢。



＊固投生產持續增長受惠於內需穩定轉殷＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，可見多個主要國民經濟的主要項目於２０２０年

１１月份，有不同程度的持續性改進、提升，當然受到中央深入推進統籌疫情防控和社會經濟發

展的工作，取得的積極和良好的成效的支持。以美國為主的世界許許多多國家或地區深受新冠肺

疫ＣＯＶＩＤ－１９大流行衝擊，而太急太快推出的疫苗難予人以信心，經濟陷入日益嚴重衰退

，故中國有效控疫促經濟復甦之策達標，實為環球奇葩。

國民經濟納穩中有進的復甦，最惹人注目的當然是（一）固投，情況有十分明顯的改進：於

１－１１月份同比增長２﹒６％，相對於１－１０月份增１﹒８％高０﹒８個百分點；由是使四

季度的１０至１１月份平均增長２﹒２％，較三季度尚跌０﹒３６％的表現為佳。

固投中的製造業的固投於前１－１１月份同比下跌３﹒５％，較１－１０月份的跌幅收窄１

﹒８個百分點１，而１－１０跌幅環比亦收窄１﹒２個百分點，屬持續的跌幅收窄態勢，難得的

是與高技術有關的固投快增：（Ｉ）高技術產業固投於１－１１月份同比增長１１﹒８％，相對

於１－１０月份所增的９﹒７％，增長加快２﹒１個百分點，而１－１０份比１－９月份加快０

﹒５個百分點，其中醫藥固投同比增２７﹒３％，比１－１０月份之數提升４﹒５個百分點，計

算機及辦公設備的升幅亦達２０﹒４％則提升５﹒６個百分點。

此當與相關企業的生產情況有持續好轉的支持。特別是計算機及辦公設備固投，乃受全國規

模以上工業增加值數據中的裝備製造業上升１１﹒４％所拉動。

和（ＩＩ）高技術服務業固投同樣大幅增長１０﹒８％，比１－１０月份所土金日的

９﹒４％提升１﹒４個百分點。服務業生產指數於１１月份同比增長８％，比１０月份同比增７

﹒６％多增０﹒４個百分點，而上月份的環比更大幅增長２個百分點，使１－１１月份即使下跌

０﹒７％，亦比１－１０月份所跌的１﹒６％收窄０﹒９個百分點。

需要指出的，是固投之不斷提升，乃受惠於（二）增產。全國規模以上工業增加值於１１月

份增長７％，較１０月份的增幅提升０﹒１個百分點，使１－１１月份累計之數升２﹒３％，和

使四季度的１０及１１月份平均增長６﹒９５％，較３季度的均增５﹒５％為高，當然遠較１－

２月份受惡疫所困的大幅下跌１３﹒５％的表現為佳，反映出國家的防控疫情和精準推動的復工

復產復商復市政策取得良好的效應。裝備製造業及高技術製造業的增加值，同比分別增長

１１﹒４％及１０﹒８％，成為帶動製造業增加值增１１﹒４％的重要力量。但採礦業及電力熱

力等增加值分別升２％及５﹒４％。



＊消費與就業皆好轉有利經濟持續復甦＊



生產與投資有改善，當與內需不斷轉殷之況有關，特別是（三）社會消費品零售，總額於

１１月份達３﹒９５１４萬億元同比增長５％，比１０月份３﹒８５７６萬億元的４﹒３％升幅

多增０﹒７個百分點，使１－１１月份累計３５﹒１４１５萬億元同比減少４﹒８％，相對於１

－１０月份累計３﹒１１萬億元所減的５﹒９％，收窄１﹒１個百分點。難得的是（１）商品零

售於１１月份達３﹒４萬億元同比增５﹒８％，為連續５個月轉正，而（２）餐飲４９８０億元

同比減少０﹒６％，略遜於１０月份４３７２億元增０﹒８％和年內之首增。

（３）網上零售於１－１１月份累計１０﹒５３７４萬億元同比增長１１﹒５％，而１－

１０月份累計９﹒１２７５萬億元同比增長１０﹒９％，其中實物商品網上零售增１５﹒７％，

佔整體社會零售銷售的比重為２５％比１－１０月份的２４﹒２％高，佔四分一，新的消費購物

形式強力發展。

同樣重要的是（四）就業，有持續理想的表現。全國城鎮新就業者在前１１月末時所達的

１０９９萬人，為全年目標１２２﹒１％，而１０個月達１００９萬人則提前完成全年目標；失

業率於１１月份達５﹒２％，與１０月份５﹒３％皆比對上一個月回落０﹒１個百分點，足顯經

濟復甦惠及民眾，和有利於推動內需使各經濟環節不斷提升。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

