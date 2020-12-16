《異動股》光伏股強勢，保利協鑫飆近９％，光伏企業簽訂長單增產

《經濟通通訊社１６日專訊》保利協鑫（０３８００）現價升８﹒５９％，報１﹒３９元，

盤中高見１﹒４２元，為近三年高位。以現價計，該股暫連升５日，累計升幅４９﹒４６％。該

股成交約３﹒５６億股，涉資４﹒８７億元。

在「十四五」新增光伏發電裝機規模將遠超「十三五」，光伏上游企業再度接獲多晶矽大規

模長訂單。據內媒統計，自年初以來隆基、天合光能、晶科等企業已經簽署了７７﹒４５萬噸，

總價超過４４１﹒２億元人民幣的矽料長單。

民生證券研報指出，光伏需求持續增長，預計２０２１年全球光伏新增裝機達到１７０ＧＷ

。同時，矽片環節大幅擴產，２０２１年底單晶矽片產能將達到３３０ＧＷ，同比增長５４％。

日前中國國家主席習近平在「氣候雄心峰會」上宣布漸進式上調這個全球最大碳排放國的氣

候目標，表示，到２０３０年，中國的風電、太陽能發電總裝機容量將達到１２億千瓦以上。

光伏股續揚，福萊特玻璃（０６８６５）升６﹒０５％，報２５﹒４元，以現價計，該股暫

連升５日，累計升幅２４﹒５１％。信義光能（００９６８）升８﹒９８％，報１５﹒５４元，

以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１８﹒９９％。金風科技（０２２０８）升６﹒１９％，

報１３﹒３８元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒８７％。

現時，恆生指數報２６３３８點，升１３０點或升０﹒５０％，主板成交３０５﹒９３億元

。國企指數報１０４３３點，升３３點或升０﹒３３％。恆生科技指數報８１０６點，升１２點

或升０﹒１５％。

即月期指新報２６３２６點，升８８點，低水１２點。即月國指期貨報１０４２８點，升２

點，低水５點。

上證綜合指數報３３６９點，升２點或升０﹒０８％，成交７５４﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１３７８６點，升２３點或升０﹒１７％，成交９２５﹒１１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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保利協鑫 （０３８００） １﹒３９０元 升８﹒５９％

福萊特玻璃（０６８６５） ２５﹒４００元 升６﹒０５％

陽光能源 （００７５７） ０﹒２９０元 升３﹒５７％

信義光能 （００９６８） １５﹒５４０元 升８﹒９８％

金風科技 （０２２０８） １３﹒３８０元 升６﹒１９％

卡姆丹克 （００７１２） ０﹒３７５元 升５﹒６３％

信義玻璃 （００８６８） ２０﹒０００元 升６﹒７２％

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（ｐｌ）

