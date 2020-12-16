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16/12/2020 13:02

《中資異動》中芯國際午後復牌急瀉逾７％，失守２５０天線

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股現價跌７﹒４８％，報１９﹒６
６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１１﹒０４％。該股成交約１１１６萬股，涉資２
﹒１８億元。
　　Ａ股（滬：６８８９８１）現價５４﹒４５元人民幣，跌３﹒９８元人民幣，或跌６﹒８１
％，成交３０﹒５０億元人民幣，涉及５６３９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２２８﹒１９％。
　　中芯國際今早開市競價時段Ｈ股宣布停牌，隨後有消息傳出，中芯國際昨日召開臨時董事會
，確認前台積電營運長蔣尚義回歸擔任副董事長，現任聯合執行長梁孟松投了棄權票，還直接在
會上遞交書面辭呈，不過董事長周子學並未批准有關請辭。隨後公司表示目前正積極與梁氏核實
其真實辭任之意願，任何公司最高管理層人事變動，以公司發布公告為準。
　　Ｈ股股份復牌後股價隨即插水，盤中低見１９﹒２元，失守２５０天線（１９﹒８０３元）

　　現時，恆生指數報２６４４１，升２３４點或升０﹒８９％，主板成交７１５﹒３２億元。
國企指數報１０４７５，升７５點或升０﹒７３％。恆生科技指數報８１０３，升８點或升０﹒
１１％。即月期指新報２６４４４，升２０６點，高水２點。即月國指期貨報１０４７４，升４
８點，低水１點。
　　上證綜合指數報３３７３，升６點或升０﹒１８％，成交１８９３﹒４７億元人民幣。深證
成份指數報１３７５０，跌１３點或跌０﹒１０％，成交２３８６﹒４０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際（００９８１）　　１９﹒６６０元　　　跌７﹒４８％
　　華大科技（０００８５）　　　０﹒７００元　　　無升跌
　　ＡＳＭ　（００５２２）　　９５﹒８５０元　　　跌０﹒３１％
　　華虹半導體（０１３４７）　４０﹒４００元　　　升０﹒１２％
　　上海復旦（０１３８５）　　１３﹒２２０元　　　升１﹒８５％
　　ＳＯＬＯＭＯＮ
　　　　　　（０２８７８）　　　０﹒２４４元　　　跌４﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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