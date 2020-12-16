《中資異動》中芯國際午後復牌急瀉逾７％，失守２５０天線

《經濟通通訊社１６日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股現價跌７﹒４８％，報１９﹒６

６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１１﹒０４％。該股成交約１１１６萬股，涉資２

﹒１８億元。

Ａ股（滬：６８８９８１）現價５４﹒４５元人民幣，跌３﹒９８元人民幣，或跌６﹒８１

％，成交３０﹒５０億元人民幣，涉及５６３９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２２８﹒１９％。

中芯國際今早開市競價時段Ｈ股宣布停牌，隨後有消息傳出，中芯國際昨日召開臨時董事會

，確認前台積電營運長蔣尚義回歸擔任副董事長，現任聯合執行長梁孟松投了棄權票，還直接在

會上遞交書面辭呈，不過董事長周子學並未批准有關請辭。隨後公司表示目前正積極與梁氏核實

其真實辭任之意願，任何公司最高管理層人事變動，以公司發布公告為準。

Ｈ股股份復牌後股價隨即插水，盤中低見１９﹒２元，失守２５０天線（１９﹒８０３元）

。

現時，恆生指數報２６４４１，升２３４點或升０﹒８９％，主板成交７１５﹒３２億元。

國企指數報１０４７５，升７５點或升０﹒７３％。恆生科技指數報８１０３，升８點或升０﹒

１１％。即月期指新報２６４４４，升２０６點，高水２點。即月國指期貨報１０４７４，升４

８點，低水１點。

上證綜合指數報３３７３，升６點或升０﹒１８％，成交１８９３﹒４７億元人民幣。深證

成份指數報１３７５０，跌１３點或跌０﹒１０％，成交２３８６﹒４０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際（００９８１） １９﹒６６０元 跌７﹒４８％

華大科技（０００８５） ０﹒７００元 無升跌

ＡＳＭ （００５２２） ９５﹒８５０元 跌０﹒３１％

華虹半導體（０１３４７） ４０﹒４００元 升０﹒１２％

上海復旦（０１３８５） １３﹒２２０元 升１﹒８５％

ＳＯＬＯＭＯＮ

（０２８７８） ０﹒２４４元 跌４﹒３１％

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