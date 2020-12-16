《新股掛牌》藍月亮（０６９９３）收高逾１３％，每手賺８６０元

《經濟通通訊社１６日專訊》藍月亮（０６９９３）今日首掛，收報１４﹒８８元，較招股

價１３﹒１６元高出１３﹒０７％；成交４﹒７億股，涉資７２﹒４１億元。

該股一手５００股，不考慮交易費用，每手帳面賺８６０元。

該股開報１５﹒３２元，較招股價高１６﹒４１％，最高價為１６﹒５元，最低報

１４﹒０２元。（ｅｄ）

