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16/12/2020 16:08

《新股掛牌》藍月亮（０６９９３）收高逾１３％，每手賺８６０元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》藍月亮（０６９９３）今日首掛，收報１４﹒８８元，較招股
價１３﹒１６元高出１３﹒０７％；成交４﹒７億股，涉資７２﹒４１億元。
　　該股一手５００股，不考慮交易費用，每手帳面賺８６０元。
　　該股開報１５﹒３２元，較招股價高１６﹒４１％，最高價為１６﹒５元，最低報
１４﹒０２元。（ｅｄ）

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