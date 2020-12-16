《午市前瞻》憂科技股增長潛力收窄，料港股二萬六至二萬七上落

《經濟通通訊社１６日專訊》市場持續關注美國經濟刺激方案，華府或將出台新刺激措施保

護經濟免受疫情影響，隔晚美股造好，其中納指創收市新高。港股隨外圍高開２１３點報２６４

２１點，科技股受資金追捧，加上個別科網龍頭股反彈，刺激大市穩步走上至半日高位２６５１

０點，其中瑞聲（０２０１８）為半日最佳藍籌，揚４﹒２３％，報４３﹒１元，惟部分車股及

地產股等傳統經濟股表現失色，加上小米（０１８１０）今早回吐２﹒０３％，報２８﹒９５元

，成為半日表現最差藍籌，令大市升幅受限，最後恆指半日收報２６４２２點，升２１５點或升

０﹒８２％，主板成交７０５﹒３３億元。國指報１０４７６點，升７７點或升０﹒７４％。科

指報８１４５點，升５１點或升０﹒６３％。

內地兩市靠穩，上證綜指報３３７３點，升５點或升０﹒１８％，成交１８７７﹒２１億元

人民幣。深證成指報１３７５１點，跌１１點或跌０﹒０８％，成交２３６８﹒６８億元人民幣

。

重磅股普揚，友邦（０１２９９）升０﹒７３％，報９０﹒３元；建行（００９３９）漲０

﹒８７％，報５﹒７９元；騰訊（００７００）走高１﹒４３％，報５６８元；阿里（０９９８

８）走上１﹒９５％，報２５０﹒８元；美團（０３６９０）微升０﹒８％，報２７６﹒４元。



＊ＭＳＣＩ剔出七間華企，中交建暫錄九連陰＊



ＭＳＣＩ明晟公布，明年１月５日起將七間中資股剔出旗下指數，相關股份今日早齊齊走低

，拖累國指表現跑輸大市。中交建（０１８００）軟１﹒３８％，報３﹒５８元，以現價計，該

股暫連跌９日，累計跌幅１１﹒８２％；中國中車（０１７６６）跌１﹒０６％，報２﹒８１元

，盤中最低見２﹒７８元穿底；中芯國際（００９８１）執董梁孟松不滿蔣尚義回歸憤而離職，

中芯於競價時段停牌，股份昨日收報２１﹒２５元。

英國廣播公司政治版編輯瓦特在社交媒體貼文，透露英國即將與歐盟達成脫歐後貿易協議，

協議條款將使支持脫歐的英方人士感到滿意。相關概念股普漲，長江基建（０１０３８）斥約４

﹒６３億英鎊額外認購英水務公司ＮＷＧＬ的Ａ股，長江基建半日微升０﹒６３％，報３９﹒７

５元；長和（００００１）走上１﹒３％，報５４﹒４５元；匯控（００００５）走高１﹒１％

，報４１﹒４５元；保誠（０２３７８）揚２﹒６１％，報１３７﹒８元；渣打（０２８８８）

升１﹒３３％，報４９﹒３５元。



＊光伏需求強勁，信義玻璃揚近８％＊



國家主席習近平日前表示，到了２０３０年，中國的風電、太陽能發電總裝機容量將達到１

２億千瓦以上。「十四五」新增光伏發電裝機規模將遠超「十三五」，令光伏上游企業再度接獲

多晶矽大規模長訂單。光伏股強勢，信義玻璃（００８６８）及信義光能（００９６８）發盈喜

，信義玻璃一度高見２０﹒３元破頂，半日揚７﹒７９％，報２０﹒２元；旗下信義光能漲４﹒

２１％，報１４﹒８６元；福萊特玻璃（０６８６５）走上１﹒４６％，報２４﹒３元；保利協

鑫（０３８００）抽升８﹒５９％，報１﹒３９元；納泉能源（０１５９７）飆升１８﹒０５％

，報１﹒５７元。

市場關注新冠疫苗接種，帶動油價於周二上漲約１％，布油期貨上漲０﹒９％，美油期貨則

收升１﹒３％。三桶油齊揚，中石化（００３８６）投資阿穆爾天然氣化工廠獲俄羅斯批准，半

日走高１﹒１７％，報３﹒４６元；中海油（００８８３）走上１％，報７﹒０７元；中石油（

００８５７）微升０﹒８４％，報２﹒４１元；中海油服（０２８８３）揚３﹒８６％，報６﹒

１９元；Ｆ三星原油期（０３１７５）漲１﹒８９％，報３﹒１３４元。



＊傳明年上半年ｉＰｈｏｎｅ增產，蘋果概念股齊揚＊



蘋果計劃在明年上半年生產最多９６００萬部ｉＰｈｏｎｅ，產量將按年提升三成。更告知

有關供應商，表示明年手機數量將達到２﹒３億部。消息帶動蘋果概念股造好，丘鈦科技（０１

４７８）飆７﹒８２％，報１１﹒８６元；比亞迪電子（００２８５）走高３﹒８２％，報４０

﹒８元；通達集團（００６９８）揚４％，報０﹒５２元；聯想集團（００９９２）走上２﹒３

７％，報６﹒９元；舜宇光學（０２３８２）升１﹒０４％，報１５５﹒８元。

教育股半日榮辱互見，楓葉教育（０１３１７）與龍崗政府訂立合作協議，該政府將提供土

地予其興建校舍，並支持學校營運及協助集團獲得優惠待遇及有關補助，新校舍有望容納１５０

０名學生，楓葉教育半日揚６﹒４４％，報２﹒１５元；希望教育（０１７６５）升３﹒９％，

報２﹒１３元；中教控股（００８３９）漲２﹒４％，報１４﹒４８元；天立教育（１７７３）

以先舊後新折讓近１２％配股籌６﹒９億，股價半日挫１０﹒３８％，報７﹒８６元；中匯集團

（００３８２）軟１﹒１３％，報７﹒９元。



＊黃偉康：中芯復牌籲止蝕，短期利好因素不多尋更高回報＊



港股持續於十天和二十天線位置爭持，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示

，預期港股到年底前會持續於２６０００點至２７０００點區間上落。認為美國方面幾近肯定拜

登可當選總統、疫苗研發和分配有進展、民主共和兩黨正研究救市方案；即使美股本周多事，對

港股影響亦不大。

他續稱，市場憂慮中國反壟斷政策將打壓重磅科網股增長，同時正收集部分落後的舊經濟股

，因此港股大升或需待明年上半年。他推介預期持續錄內地資金流入的眾安在線（０６０６０）

，上望４２元，支持位於３５﹒３元。

中芯Ａ股（滬：６８８９８１）半日收挫７﹒０５％，報５４﹒３１元人幣。黃偉康認為只

有Ｈ股（００９８１）停牌屬不公，預期Ｈ股復牌後先下試二百五十天線，即１９﹒７６元附近

，若穿該水平，將進一步下試１６﹒７４元，同時集團利好因素不多，呼籲持貨者復牌後止蝕，

轉移資金尋求更佳回報。（ｐｌ、ｎｓ）

