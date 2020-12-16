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即市新聞

16/12/2020 17:09

《美元走勢－羅明立》英鎊收市報近一年最高紀錄

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒７２　　　１０３﹒４２　　　１０３﹒４５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１７２　　　１﹒２１４５　　　１﹒２１６６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４７４　　　１﹒３４３４　　　１﹒３４７０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８６２　　　０﹒８８５０　　　０﹒８８５２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２９　　　７﹒７５１０　　　７﹒７５２７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國共和民主兩黨可能在本周中段達成共識，使紓困法案趕及與開支法案一併
表決。另外，美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）建議當局批准Ｍｏｄｅｒｎａ的緊急使用許可申
請，相信疫苗諮詢委員會大多數會接受建議。消息令市場樂觀情緒回升，美國三大指數全線上升
。隨著疫苗消息利好，美股有望持續上升。
　　美匯指數持續偏軟，昨日（１５日）再跌至新低，收市報９１﹒４１美元。美元疲弱令非美
貨幣上升。據報英國即將與歐盟達成脫歐後貿易協議，協議條款將使支持脫歐的英方人士感到滿
意，消息令歐元及英鎊均上升。英國１０月ＩＬＯ失業率比預期５﹒１％低，只有４﹒９％，英
鎊升幅較大，收市報１﹒３４６５，是近一年收市最高紀錄。若英國及歐盟順便達成脫歐後貿易
協議，或令歐元及英鎊進一步做好。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０００　　　１﹒２２１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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