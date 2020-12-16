《美元走勢－羅明立》英鎊收市報近一年最高紀錄

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒７２ １０３﹒４２ １０３﹒４５

歐元╱美元 １﹒２１７２ １﹒２１４５ １﹒２１６６

英鎊╱美元 １﹒３４７４ １﹒３４３４ １﹒３４７０

美元╱瑞郎 ０﹒８８６２ ０﹒８８５０ ０﹒８８５２

美元╱港元 ７﹒７５２９ ７﹒７５１０ ７﹒７５２７

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《美元走勢》美國共和民主兩黨可能在本周中段達成共識，使紓困法案趕及與開支法案一併

表決。另外，美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）建議當局批准Ｍｏｄｅｒｎａ的緊急使用許可申

請，相信疫苗諮詢委員會大多數會接受建議。消息令市場樂觀情緒回升，美國三大指數全線上升

。隨著疫苗消息利好，美股有望持續上升。

美匯指數持續偏軟，昨日（１５日）再跌至新低，收市報９１﹒４１美元。美元疲弱令非美

貨幣上升。據報英國即將與歐盟達成脫歐後貿易協議，協議條款將使支持脫歐的英方人士感到滿

意，消息令歐元及英鎊均上升。英國１０月ＩＬＯ失業率比預期５﹒１％低，只有４﹒９％，英

鎊升幅較大，收市報１﹒３４６５，是近一年收市最高紀錄。若英國及歐盟順便達成脫歐後貿易

協議，或令歐元及英鎊進一步做好。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０００ １﹒２２１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

