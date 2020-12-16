傳信義光能（００９６８）折讓最多６﹒７％配股，集資約１８億元

《經濟通通訊社１６日專訊》根據外電獲得的交易條款，信義光能（００９６８）擬配售

１﹒３４億股股份，配股價將在每股１３－１３﹒３８港元之間，配股價相比今日收市價

１３﹒９４港元折讓約４－６﹒７％，籌集最多２﹒３１億美元（約１８﹒０２億港元）。

配售所得款項將用於旨在擴大太陽能玻璃產能的資本支出和一般營運開支。花旗是獨家簿記

管理人。（ｃｗ）

