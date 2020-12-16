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16/12/2020 17:23

【企業盈警】國泰航空預期下半年虧損額大幅高於上半年

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國泰航空（００２９３）顧客及商務總裁林紹波預期，公司下
半年的虧損將大幅高於在中期業績時已公布的上半年虧損。
　　他表示，客運業務至今並無實質改善跡象，公司平均每天僅接載１２６１名乘客，而乘客運
載率處於１８﹒５％的低水平，即使兩者均較１０月份微增。雖然１２月通常是旅遊旺季，但今
年底的客運需求並未見明顯起色，長途航班的需求持續疲弱，將繼續倚重區內航線。由於復甦步
伐緩慢，預計１２月的客運運力約為疫情前水平的９％，而在明年１月則微調至約１０％多的水
平。
　　他續指，按照１２月的運力，今年下半年的平均運力為疫情前水平的８﹒４％，而上半年的
平均運力為３４﹒３％。因此，連同於１０月時已公布的額外重組及減值支出，以及截至年底的
額外飛機減值，預期下半年的虧損將大幅高於在中期業績時已公布的上半年虧損。
　　至於貨運方面，即將於１２月中開辦前往澳洲荷伯特（Ｈｏｂａｒｔ）的季節性貨運航線，
將塔斯曼尼亞的鮮貨產品出口至亞洲各地，亦正積極籌備運載有時限及需低溫冷藏的疫苗產品。
（ｂｎ）

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