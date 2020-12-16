《再戰明天》英央行宣布利率決議，美公布首次申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），英倫銀行宣布利率決議，美國公布一周首次

申請失業救濟金人數。



＊英倫銀行宣布利率決議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，日本央行召開貨幣政策會議（至１２月１８日）。

本港時間明午４：００ｐｍ，台灣央行召開第四季理監事會會議，宣布利率決定。

８：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決議，並公布會議記錄。１１：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁布

羅德班特就疫情及其對支出的影響發表講話。

明日，俄羅斯總統普京舉行年度記者會，由於疫情，部分記者會改為在線進行。

明早８：３０ａｍ，世界衛生組織（ＷＨＯ）西太平洋區域主任Ｔａｋｅｓｈｉ

Ｋａｓａｉ提供澳洲、新西蘭、菲律賓、日本、中國和韓國等３７個國家和地區新冠疫情最新情

況。



＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，５：４５ａｍ，新西蘭公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由下

滑１２﹒２％升上增長１２﹒９％；年率跌幅料由１２﹒４％收窄至１﹒８％。８：３０ａｍ，

澳洲公布１１月失業率，料維持於７％；就業人口變動料由１７﹒９萬降至４萬。

４：３０ｐｍ，香港公布１１月失業率（經季節調整），料由６﹒４％升上６﹒５％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費者物價指數，年率跌幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％。

８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。

９：３０ｐｍ，美國公布１１月建築許可，月率料由下滑０﹒１％回升上１％；新屋動工料

由１５３萬升上１５３﹒５萬；１１月新屋動工，月率料由４﹒９％降至０﹒３％。美國一周首

次申請失業救濟金人數料由８５﹒３降至８１﹒３；連續申請失業救濟金人數料由５７５﹒７萬

跌至５７０萬。



＊南戈壁公布業績＊



在本港，明日，南戈壁（０１８７８）公布業績。（ｈｏ）

