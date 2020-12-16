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即市新聞

16/12/2020 16:22

《本港樓市》美聯料明年樓價穩中向好，一二手市場量價齊升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美聯物業住宅部行政總裁布少明於網上會議中表示，儘管新冠
肺炎疫情衝擊本港經濟，惟今年樓價至今僅跌約０﹒３％。然而，交投卻自２０１３年推出「一
手銷售條例」以來首度呈現「一手跌、二手升」的局面，反映疫情對新盤的銷售影響較二手為大
。他估計，隨著疫情影響減退及疫苗面世，明年一、二手市場將現「量價齊升」，在基面本向好
下，明年樓價將穩中向好。
　　他預期，明年新盤銷售可重上至１﹒８萬伙，成交額料按年升約４９％至２４２０億元。二
手方面，明年二手註冊量料達５萬宗，按年增逾６％，創９年新高；註冊金額則有望達４２００
億元，按年升逾１１％，並創１１年新高。

＊疫情下減價盤增加＊

　　他續指，近期爆發第四波疫情後，市場減價盤源有所增加，議價幅度約３至５％，吸引買家
加速入市，反映市場購買力仍充足。雖然本港失業率攀升，但只集中在零售及酒店等行業，坦言
若情況蔓延至高收入行業，對樓市影響確實較大，惟目前未見有此情況出現。另外，雖然近期多
業主因移民而賣樓，移民查詢數量亦有大增，但相信不會令供應大增，對樓市未有很大衝擊。
　　美聯首席分析師劉嘉輝指，今年二手市場表現較為突出，主因是受惠政府放寬按揭措施；考
慮到今年政府賣地減少，未來數年供應將下跌，相信發展商未來推盤步伐將較審慎，預期二手交
投跑贏一手市場趨勢將持續。（ｙｗ）

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