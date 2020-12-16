《小傳日記》魚缸陷悶局，成交又再縮；試企十天線，年末戰一戰！

《小傳日記》隔晚美股要飛上，納指更創收市新高！香江魚缸今朝高開２１３點報２６４２

１點之後，走勢平穩，曾經升至２６５１０點全日高位，而早市恆指要收升２１５點報２６４２

２點。而午後香江魚缸一直Ｋｅｅｐ係２６４００點水平徘徊！最終港股都係要收報２６４６０

點，升上２５３點或升０﹒９７巴仙，主板成交１２９０﹒３９億銀。國企指數報１０４６１點

，走上６２點或升０﹒６０巴仙。恆生科技指數報８１４６點，走上５１點或升０﹒６４巴仙。

Ａ場表現都慘淡！上證綜合指數報３３６６點，跌唔夠１點；深證成份指數報１３７５１點

，跌１２點，兩市全日成交得返７０１０億銀人仔。

而重磅股表現都算係理想！ＱＱ（００７００）走上逾２巴仙，報５７１﹒５銀；ＡＩＡ（

０１２９９）跳高近２巴仙，報９１銀；生發發（００３８８）跳高逾１巴仙，報３８７﹒４銀

；神州移動（００９４１）走上近１巴仙，報４４﹒４銀；大象（００００５）跳近１巴仙，報

４１﹒３銀。



＊龍頭齊反彈小米卻止賺，終止八連跌電訊齊報捷＊



近日神州當局有意加強反壟斷法，市監總局又話要加罰款，又話會同其他部門一齊監管互聯

網行業壟斷，成班龍頭都腳軟咗幾日，但今日孖屐似乎消化哂相關消息，ＡＴＭＪ止跌回勇！阿

里（０９９８８）連跌三日之後走上，噚日掂一掂２４５銀呢個短期底終於觸底反彈，收市踢高

逾２巴仙，報２５１銀；噚日失守５７０銀關嘅ＱＱ（００７００）今日收復失地飛高逾２巴仙

，報５７１﹒５銀；京東（０９６１８）呢幾日望住呀仔京東健康（０６６１８）日日破頂，自

己就喺咁走低幾乎失守三百大關，好彩今日跳返起近２巴仙，報３１１﹒６銀；美團（０３６９

０）都走上近２巴仙，報２７９﹒２銀；反而近日叻叻嘅小米（０１８１０）今日失威，腳軟回

吐近１巴仙，報２９﹒３銀。

神州電訊佬都終於苦盡甘來，之前唔好彩俾花旗國列入投資黑名單，三大電訊佬齊齊連跌八

日，近日更有米字國媒體報道懷疑中聯通（００７６２）監控花旗國手機用戶，花旗國聯邦通訊

委員會仲話要對佢全面調查，但可能真係霉得太耐，今日中聯通飛高近２巴仙，報４﹒３９銀；

中移動（００９４１）噚日低見九個月低位４３﹒９銀，今日反彈逾半巴仙；中電信（００７２

８）踢高近２巴仙，報２﹒１８銀；中國鐵塔（００７８８）彈起近３巴仙，報１﹒１８銀。



＊政策將續撐車佬變大亨；製藥龍頭正話藥明最醒＊



神州發改委話，４月以嚟呠呠車產業快速修復，今年頭１１個月呠呠車產銷按年跌幅已收窄

到３巴仙左右，新能源呠呠車７月開始回升，預計全年呠呠車產銷按年持平，其中新能源車產銷

仲有望超過上年，而支持行業嘅政策措施會繼續呀。呠呠車今日個別發展，藍戰士吉利（００１

７５）滑近１巴仙，報２２﹒８５銀；東風（００４８９）升近１巴仙，報８﹒１３銀；華晨（

０１１１４）跳高逾２巴仙，報６﹒４７銀；廣汽（０２２３８）碌低逾２巴仙，報８﹒１９銀

。瑞信話長汽（０２３３３）發布「檸檬」平台下嘅混合動力系統，可以省到燃油量最多５０％

，升佢他屐近一成，個價踼高近４巴仙，報１７﹒２２銀。

交銀國際出報告話睇好產品豐富嘅製藥龍頭同研發能力強大嘅創新型生科企業，例如中生製

藥（０１１７７）同康方生物（０９９２６），分別跳高逾２巴仙，報７﹒２９銀；同抽高逾４

巴仙，報３１﹒４銀。而出年嘅首選係入手藥明生物（０２２６９），升逾１巴仙，報８２銀；

藥明生物（舊）（０２９６３）炒高近６巴仙，報８２﹒７銀，係今日最叻藍戰士。石藥（０１

０９３）踼高逾２巴仙，報７﹒７７銀。



＊唉瘋要增產手機佬普彈，收入要下跌手遊佬分別＊



有傳蘋果公司計劃喺出年上半年增產９６００萬部ｉＰｈｏｎｅ，變相產量喺要按年升三成

咁多！蘋果就同啲供應商講，預期出年手機數量可以達到２﹒３億部，而供應商都睇好手機需求

前景，令到今日啲手機佬普遍開心飛上！鴻騰（０６０８８）抽高逾一成，報２﹒６９銀；比亞

迪電子（００２８５）跳高近７巴仙，報４１﹒９５銀；丘鈦科技（０１４７８）鏟高逾６巴仙

，報１１﹒６８銀。而手機孖寶表現都開心！瑞聲（０２０１８）跳高逾３巴仙，報４２﹒６銀

；舜宇（０２３８２）鏟高近２巴仙，報１５６﹒６銀。不過富智康（０２０３８）都慘慘潛水

逾２巴仙，報０﹒８２銀；

伽馬數據發表咗１１月移動遊戲報告，神州移動遊戲市場實際銷售收入表現弱咗少少，要按

月降超過４巴仙！而手遊佬今日就個別發展！心動公司（０２４００）鏟高逾３巴仙，報３７﹒

４銀；金蝶國際（００２６８）抽高近１巴仙，報２６﹒５５銀；騰訊（００７００）鏟高逾２

巴仙，報５７１﹒５銀；祖龍娛樂（０９９９０）潛水逾３巴仙，報２１﹒５５銀；新意網（０

１６８６）跌落２巴仙，報６﹒８７銀。請請！



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