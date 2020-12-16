《投資領域－譚家駿》傳統能源替代趨勢，造就龐大基建需求

《投資領域》全球上市基建資產的種類繁多，例如是收費公路、機場、港口、鐵路、公共事

業、管道及無線發射塔等，這些行業的共通點包括有市場門檻高及議價能力強，中線而言可為投

資者帶來抗通脹收入及強勁的資本增值。

基建資產中的投資主題眾多，近期其中一個主要大趨勢會是能源去碳化，多個國家早已給出

淨零碳的目標及計劃，如中國將爭取在２０３０年前達到碳排放峰值，２０６０年前實現碳中和

，相信可為能源基建帶來極其龐大的投資機遇，相關公司的股價過去幾個月亦展現出強勁動力。



＊原油需求頂峰已過＊



從能源基建的角度出現，原油需求的頂峰很可能已經過去，北美油管的運輸量盡管仍然會有

來自於住宅、石油化工及航空行業的需求支持，但整體需求或已迎來結構性下降。

中線而言，我們預期電力行業將不會再使用燃煤發電，而鋼鐵行業亦終將尋找到代替冶金用

煤的方案。這些趨勢對公用事業將構成不少轉變，亦將影響鐵路貨運中的煤炭運輸業務。

惟天然氣卻可望成為上述趨勢性轉變的受惠者，在未來１０年能源布局轉變下料將持續增長

，其後才會迎來結構性需求下降。

燃氣發電廠可以在用電需求高峰時期迅速提供能源，特別是電網正在升級以連接新的光伏與

風力電廠的時候，燃氣發電可以彈性地供電以緩和可再生能源供應斷續的問題，而部分國家如日

本，以及是美國東北部等地區，就更依賴於燃氣供電，主要是由於可再生能源的匱乏所致。

舉例而言，一家中國燃氣分銷龍頭企業今年第三季度天然氣銷售量按年增加１８％，期內新

增住宅接駁亦較去年同期大增４５％，帶動公司將全年盈利增長目標由１５％上調至１８％，強

勁的季度業績反映中國經濟正在持續復甦，而上述提到中國的減排目標，亦可望進一步提振天然

氣需求。



＊資本開支提升，成長遠盈利動力＊



此外，我們預期，不具經濟效益的傳統能源將會被更便宜的可再生能源取代，而這個過程當

中涉及到公用事業企業的龐大資本開支，在今後多年將會是一個極其龐大的投資機遇。

以美國為例，受監管的公用事業通常會被允許在收回成本之外，就其資本開支規模賺取一定

回報，美國不少大型電力企業正在大規模地投資於光伏及風力發電資產，這將會是長遠穩定盈利

增長的重要來源，尤其是大型公用事業將特別受惠於規模經濟效益。

有一家公司為美國最大發電企業之一，主要為美國東北及中西部約１０００萬客戶提供電力

及天然氣，亦擁有龐大的核電、風電、光伏及水電裝機，是上述趨勢的受惠者之一。

這家公司早前宣布考慮部分出售其發電資產，這樣有助減少其對競爭激烈的發電市場的倘口

，令其業務盈利的可預測性提高，可帶動其估值上調。

另一家美國集供水、污水處理及天然氣業務於一身的公用事業企業亦可留意，老舊輸水管道

的升級需求及其收購同業的能力，意味著長遠且低風險的盈利增長，而公司於２０１８年收購天

然氣資產導致其股價表現持續跑輸同業，對投資者而言是一個吸引的買入機會。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

