重磅股及科技股造好，港股反彈２５３點收２６４６０，科指升１％

《經濟通通訊社１６日專訊》市場關注美國經濟刺激方案，消息指國會將繼續就新一輪抗疫

紓困措施進行談判，美國股市造好，帶動港股造好。港股隨外圍高開２１３點報２６４２１點，

其後重磅股、科技股、醫藥股受資金追捧，港股最高升３０３點見２６５１０，當中創科

（００６６９）為表現最佳藍籌。雖然美期在亞洲時段走勢反复，以及Ａ股走勢偏軟，不過港股

全日於高位徘徊，最終收報２６４６０點，升２５３點或升０﹒９７％，主板成交

１２９０﹒３９億元，大減１０﹒４％。國企指數報１０４６１點，升６２點或升０﹒６０％。

恆生科技指數報８１４６點，升５１點或升０﹒６４％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３３６６點，跌不足１點或跌０﹒０１％。深證成份指數報

１３７５１點，跌１２點或跌０﹒０９％，總成交７００９﹒６９億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）升２﹒０５％，報５７１﹒５元；友邦保險

（０１２９９）升１﹒５１％，報９１元；匯豐控股（００００５）升０﹒７３％，報４１﹒３

元；中國移動（００９４１）升０﹒５７％，報４４﹒４元；香港交易所（００３８８）升

１﹒３１％，報３８７﹒４元。



＊中芯管理層震盪，挫半成為最差表現國指股＊



中芯（００９８１）今早開市競價時段Ｈ股宣布停牌，隨後有消息傳出，中芯昨日召開臨時

董事會，確認前台積電營運長蔣尚義回歸擔任副董事長，現任聯合執行長梁孟松投了棄權票，還

直接在會上遞交書面辭呈。公司表示目前正積極與梁氏核實其真實辭任之意願，惟中芯全日跌

４﹒９４％，報２０﹒２元；其他晶片股普遍造好，華虹半導體（０１３４７）升２﹒７３％，

報４１﹒４５元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌０﹒９４％，報９５﹒２５元；上海復旦

（０１３８５）升４﹒６２％，報１３﹒５８元。

隔晚納指上揚，刺激科技股普遍上揚。阿里巴巴（０９９８８）升２﹒０３％，報２５１元

；京東集團（０９６１８）升１﹒７％，報３１１﹒６元；美團（０３６９０）升１﹒８２％，

報２７９﹒２元；京東健康（０６６１８）升１﹒５２％，報１３９﹒９元；小米集團

（０１８１０）跌０﹒８５％，報２９﹒３元。

傳蘋果公司計劃在２０２１年上半年將生產最多９６００萬部ｉＰｈｏｎｅ，較去年同期增

產近３０％。相關概念股造好，瑞聲科技（０２０１８）升３﹒０２％，報４２﹒６元；舜宇光

學科技（０２３８２）升１﹒５６％，報１５６﹒６元；丘鈦科技（０１４７８）升６﹒１８％

，報１１﹒６８元；比亞迪電子（００２８５）升６﹒７４％，報４１﹒９５元；高偉電子

（０１４１５）升０﹒５２％，報５﹒８２元。



＊光伏股普遍倒跌，福萊特玻璃瀉一成一＊



國家主席習近平日前表示，到了２０３０年，中國的風電、太陽能發電總裝機容量將達到

１２億千瓦以上。「十四五」新增光伏發電裝機規模將遠超「十三五」，令光伏上游企業再度接

獲多晶矽大規模長訂單。光伏股早段強勢惟其後普遍倒跌，福萊特玻璃（０６８６５）跌

１１﹒２７％，報２１﹒２５元；發盈喜的信義光能（００９６８）跌２﹒２４％，報

１３﹒９４元；信義玻璃（００８６８）升５﹒５５％，報１９﹒７８元；保利協鑫能源

（０３８００）升３﹒９１％，報１﹒３３元；金風科技（０２２０８）升２﹒３８％，報

１２﹒９元。

ＭＳＣＩ明晟公布，明年１月５日起將七間中資公司剔出旗下指數，相關股份今日早齊齊走

低，拖累國指表現跑輸大市。港股包括中國交通建設（０１８００）、中國中車（０１７６６）

及中芯。中國交通建設跌１﹒６５％，報３﹒５７元；中國中車跌１﹒４１％，報２﹒８元。

內地醫保談判本日結束，傳除已有產品納入的信達生物外，其他藥廠已上市的ＰＤ－１抗癌

藥能否納入醫保、降價幅度多少成為本輪醫保談判重點關注。麥格里認為，待本周醫保談判結束

後，投資者可撈底。部分藥股上揚。信達生物（０１８０１）升５﹒９４％，報６４﹒２５元；

百濟神州（０６１６０）升８﹒５１％，報１５０﹒５元；康方生物（０９９２６）升

４﹒３２％，報３１﹒４元；君實生物（０１８７７）升２﹒８４％，報４７元；中國生物製藥

（０１１７７）升２﹒３９％，報７﹒２９元；石藥集團（０１０９３）升２﹒１％，報

７﹒７７元。（ｋｓ）

