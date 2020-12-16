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16/12/2020 08:29

【國務會議】全國實施動產和權利擔保統一登記，助力企業擔保融資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院總理李克強１４日主持召開國務院
常務會議，決定在全國實施動產和權利擔保統一登記，助力企業擔保融資。
　　會議決定，從２０２１年１月１日起，對動產和權利擔保在全國實行統一登記。原由市場監
管總局承擔的生產設備、原材料、半成品、產品抵押登記和人民銀行承擔的應收帳款質押登記，
以及存款單質押、融資租賃、保理等登記，改由人民銀行統一承擔，提供基於互聯網的７ｘ２４
小時全天候服務。此前已作動產和權利擔保登記的，不需要重新登記，有關部門要妥善做好存量
信息數據移交等銜接工作。對新登記的，由當事人通過動產融資統一登記公示系統自主辦理，並
對登記內容的真實性、完整性和合法性負責；登記機構不對登記內容進行實質審查。
　　會議指出，實行統一登記，有助於金融機構全面掌握企業動產和相關權利信息，提升給企業
擔保融資的意願。
　　為優化營商環境、促進金融更好服務實體經濟特別是中小微企業，近幾年在部分省市開展了
動產和權利擔保統一登記試點，便利企業擔保融資。試點中，民營和中小微企業新增擔保登記業
務佔比超過９５％、融資金額佔比超過８０％。

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