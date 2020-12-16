《神州期貨》動力煤期貨價格續上漲，鄭商所調高保證金漲跌停幅度

《經濟通通訊社１６日專訊》針對近期動力煤期貨價格持續上漲，鄭商所昨日（１５日）發

布通知稱，自周五（１８日）結算時起，將動力煤期貨合約交易保證金標準由６％調高至８％，

漲跌停板幅度由５％調整為６％，其中動力煤期貨２１０１合約交易保證金標準調整為２０％。

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