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16/12/2020 08:39

《神州期貨》動力煤期貨價格續上漲，鄭商所調高保證金漲跌停幅度

　　《經濟通通訊社１６日專訊》針對近期動力煤期貨價格持續上漲，鄭商所昨日（１５日）發
布通知稱，自周五（１８日）結算時起，將動力煤期貨合約交易保證金標準由６％調高至８％，
漲跌停板幅度由５％調整為６％，其中動力煤期貨２１０１合約交易保證金標準調整為２０％。
（ｌｃ）

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