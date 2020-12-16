梁孟松據報中芯董事會遞辭呈，對蔣尚義回歸感錯愕，認為不被信任

《經濟通通訊社１６日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）面對國際制裁

、外資撤出、技術升級等難關，在風雨飄搖之際，發生高管不和跳船事件，公司昨晚（１５日）

宣布台積電前高管蔣尚義獲委任為集團副董事長後，據報首席執行官梁孟松對此極度不滿，遞上

書面請辭憤而離職。中芯國際Ｈ股今早突然停牌，Ａ股開市即暴跌。

據內媒報道，中芯國際昨日召開臨時董事會，確認前台積電營運長蔣尚義回歸擔任副董事長

，現任聯合執行長梁孟松投了棄權票，還直接在會上遞交書面辭呈，不過董事長周子學並未批准

有關請辭。中芯國際今早在上交所公告，已知悉梁孟松博士其有條件辭任的意願，目前正積極與

他核實其真實辭任之意願，任何最高管理層人事變動以公司公告為準。



＊梁孟松：到大陸工作只想為高端集成電路事業盡一份心力＊



網上傳出一份梁孟松的書面請辭全文，請辭信中提到，他在上周三（９日）獲周子學告知，

蔣尚義即將出任公司副董，他感到十分錯愕與不解，因事前毫無所悉，深深感到已經不再被尊重

與不被信任，他認為中芯管理層已不再需要他在此繼續為公司拼搏，「可以暫時安心的休息片刻

」。

梁孟松亦在信中提及自己對中芯國際的貢獻，稱自己上任三年多以來幾乎從未休假，在面對

美國的打壓，他盡心竭力完成了公司共五個世代的技術開發，是由他帶領的工程師團隊日夜賣命

拼搏得來的，又稱自己到大陸本來就不是為了謀取高官厚祿，只是單純想為大陸的高端集成電路

事業盡一份心力，目前看來他的短期目標似乎已經超預期、圓滿達成。梁孟松提到，他正式提出

辭呈，但是公司應該對他這三年多的貢獻給予全面公正的評價，而他具有接受和申訴的權利。



＊梁孟松與蔣尚義曾一同效力台積電＊



梁孟松是台灣人，在加州大學柏克萊分校修讀電機博士學位，１９９２年起在台積電工作，

立下赫赫戰績，包括在２００３年率先研發出１３０ｎｍ銅製程技術，為台積電在半導體行業奠

定頂尖地位，而此次風暴的另一主角蔣尚義當時是他的戰友。梁孟松２００８年離開台積電，原

因眾說紛紜，其中一個版本是他不滿在蔣尚義退休後，自己沒有升職，台積電反而從英特爾挖角

填補該位置，所以心淡離職。

梁孟松於２０１１年加入三星，為三星帶來重大貢獻，帶領其率先實現１４ｎｍ製程量產，

領先台積電半年，並搶下部分蘋果Ａ９處理器訂單。５年後梁孟松離開三星，翌年起到中芯國際

擔任聯席首席執行官，媒體當年曾形容「中國半導體產業進入梁孟松時代」。（ｅｙ）

