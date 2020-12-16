晶片夢未竟功臣心灰冷，梁孟松呈辭迎蔣尚義，中芯股價挫半成

《經濟通通訊社記者楊英傑１６日報道》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）面

對國際制裁、外資撤出、技術升級等難關，在風雨飄搖之際，發生高管不和跳船事件。據報公司

董事會昨（１５日）決定委任台積電前高管蔣尚義為集團副董事長之時，首席執行官梁孟松極度

不滿，遞上書面請辭憤而離職。兩人都曾在台積電工作過，蔣尚義當時的職位比梁孟松高，令今

次前後輩之爭更具話題性。

中芯國際Ｈ股今早停牌休戰，中午復牌後股價一度挫９﹒６％，低見１９﹒２元創２個月新

低，穿２５０天線，全日收市則跌４﹒９％，報２０﹒２元。中芯Ａ股全日正常交易，收市同跌

５﹒５％，收報５５﹒２元人民幣。



＊梁孟松：聘任蔣尚義前未獲通知，深感不尊重＊



中芯國際在相關公告中尊稱梁孟松為梁博士，並指已知悉梁孟松有意辭任，目前正積極與他

核實其真實辭任之意願，強調任何最高管理層人事變動以公司公告為準。

據內媒報道，中芯國際昨日召開臨時董事會，確認蔣尚義擔任副董事長，但現任聯合執行長

梁孟松在現場投了棄權票，還直接在會上遞交書面辭呈，不過報道指董事長周子學並未批准有關

請辭。

網上傳出一份梁孟松的書面請辭全文，請辭信中提到，他在上周三（９日）獲周子學告知，

蔣尚義即將出任公司副董，他感到十分錯愕與不解，因事前毫無所悉，深深感到已經不再被尊重

與不被信任，他認為中芯管理層已不再需要他在此繼續為公司拼搏，「可以暫時安心的休息片刻

」。

梁孟松亦在信中提及自己對中芯國際的貢獻，稱自己上任三年多以來幾乎從未休假，在面對

美國的打壓，他盡心竭力完成了公司共五個世代的技術開發，是由他帶領的工程師團隊日夜賣命

拼搏得來的，又稱自己到大陸本來就不是為了謀取高官厚祿，只是單純想為大陸的高端集成電路

事業盡一份心力，目前看來他的短期目標似乎已經超預期、圓滿達成。梁孟松提到，他正式提出

辭呈，但是公司應該對他這三年多的貢獻給予全面公正的評價，而他具有接受和申訴的權利。



＊梁孟松與蔣尚義曾一同效力台積電＊



梁孟松是台灣人，在加州大學柏克萊分校修讀電機博士學位，１９９２年起在台積電工作，

立下赫赫戰績，包括在２００３年率先研發出１３０ｎｍ銅製程技術，為台積電在半導體行業奠

定頂尖地位，而此次風暴的另一主角蔣尚義當時是他的戰友。梁孟松２００８年離開台積電，原

因眾說紛紜，其中一個流傳版本是他不滿在蔣尚義退休後，自己沒有升職，台積電反而從英特爾

挖角填補該位置，所以心淡離職。

梁孟松於２０１１年加入三星，為三星帶來重大貢獻，帶領其率先實現１４ｎｍ製程量產，

領先台積電半年，並搶下部分蘋果Ａ９處理器訂單。５年後梁孟松離開三星，翌年起到中芯國際

擔任聯席首席執行官，媒體當年曾形容「中國半導體產業進入梁孟松時代」，反映內地業界對梁

孟松給予厚望。

根據中芯公告，蔣尚義將出任公司執行董事、副董事長及戰略委員會成員，年薪６７萬美元

再加上年度激勵，相較之下，梁孟松３年前加盟中芯，當時中芯還未擔負「拯救中國芯」的重任

，他所獲的年薪只有２０萬美元，換言之蔣年薪是梁的３倍以上。當然以薪金比較兩人重要性意

義不大，因蔣尚義和梁孟松都是財務自由人士，相信不會對年薪有過多的計較，而且梁孟松曾獲

公司派發認股權，收益亦可觀。



＊蔣尚義曾加盟武漢弘芯，遇爛尾騙局尷尬離場＊



蔣尚義在加盟中芯之前，還出現了一次小插曲。蔣尚義和梁孟松一樣，曾被稱為台積電的

「叛徒」，他離開台積電後加盟武漢弘芯，並擔任該公司董事、總經理及首席執行官，今年６月

失意離開。

武漢弘芯據傳獲投資逾千億人幣，更購得全內地唯一一部７納米的ＡＳＭＬ光刻機，但今年

中竟因資金鏈斷裂而停工，甚至連廠房都還沒蓋好，被外界質疑是千億騙局。蔣尚義曾任中芯獨

董，如今重返中芯國際，據報是因為和中芯國際董事長周子學相熟，同時對半導體行業仍有強烈

的熱情。

蔣尚義接受內媒訪問時表示，當年離開台積電被稱「叛徒」，但他從不挖角也不洩漏舊東家

的機密，而且武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電，希望外界不要把他講成叛徒，「我有權利

追求我的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想」。

