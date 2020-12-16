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即市新聞

16/12/2020 15:21

《法證攻防－林恩》窩輪牛熊遇上半日市

　　《法證攻防》本周是２０２０年最後一個完整交易周，下星期五有聖誕假期，而再下一個星
期五已經到２０２１年。連續兩個長周末，投資者要小心牛熊證的收回風險及窩輪產品的時間值
損耗。
　　今年１２月２４日和１２月３１日，證券及衍生產品只有半日交易，下午休市。牛熊證方面
，假如下周四上午被收回的牛熊證，其剩餘價值的計算亦會順延一個交易時段，即包括１２月２
８日上午交易時段。
　　投資者亦要多留心在半日市前後到期的產品。一般來說，窩輪在到期日及最後交易日之間，
會預留３個交收日，而平安夜及除夕為非交收日。其實最方便的方法，就是上法巴輪證網站，輸
入窩輪編號搜查產品詳情。在「條款及數據」一欄中，有「到期日」及「最後交易日」的日期。
　　窩輪結算會參考相關資產到期日前５個交易日的平均收市價，而半日市的收市價亦會包括在
內。以市面上一批２０２０年１月４日到期的窩輪為例，最後交易日是２０２０年１２月２４日
。而相關資產在２０２０年１２月２４日、２８日、２９日、３０日、３１日，這５日平均收市
價，將會用作為窩輪的結算價。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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