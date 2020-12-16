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即市新聞

16/12/2020 09:12

《投資智慧－鄧聲興》內地強化反壟斷，電商等行業需調整營運模式

　　《投資智慧》中央政治局在１２月１１日召開會議，強調要強化反壟斷和防止資本無序擴張
後，近日更對阿里巴巴（０９９８８）、閱文（００７７２）及豐巢網絡三間公司作出中國互聯
網領域反壟斷的首張罰單，就阿里巴巴投資收購銀泰商業股權、閱文集團收購新麗傳媒股權、豐
巢網絡收購中郵智遞股權事件，罰款金額為５０萬元人民幣。
　
　　以往中國對互聯網行業經營者壟斷問題從未有過處罰，今次事件源於協議控制（ＶＩＥ）架
構的存在，由於網絡服務屬於電信增值業務，按照中國的產業政策，外資不能控股，因此通過
ＶＩＥ架構控制公司主體的運行。國家反壟斷監管機構以往的做法是不理會，對於反壟斷經營者
集中的投訴處於不理會狀態。但自從於２０１８年三個反壟斷執法機構合併後，監管態度改變，
開始要求公司進行申報，未申報的公司就有處罰。
　
　　由於一些平台往往會以低於成本的價格出售，以低價吸引購買，當這些集團累積一定的市場
佔有率，便有能力壟斷，甚至能控制市場價格。國家市場監管總局表述「互聯網行業不是反壟斷
法外之地」，透露出未來各部門將陸續採取行動監管互聯網行業壟斷情況。現在主要是針對經營
者集中問題，後續也許還會有其他的處罰案件再進一步公布出來，比如對經營行為的審查等。因
此電商及金融科技行業需調整營運模式及利潤分布，有助小商家及個體戶能長遠持續在這些平台
經營，維持公平市場競爭。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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