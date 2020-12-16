《師傅教路－黃瑋傑》洛陽鉬業收購助鞏固其電池金屬領域的地位

《師傅教路》洛陽鉬業（０３９９３）宣布，已完成自Ｆｒｅｅｐｏｒｔ－ＭｃＭｏＲａｎ

Ｉｎｃ﹒（Ｄｅｌａｗａｒｅ）收購其間接持有的百慕大子公司 Ｊｅｎｎｙ Ｅａｓｔ和

Ｋｉｓａｎｆｕ之１００％股份，從而間接取得Ｐｈｅｌｐｓ Ｄｏｄｇｅ Ｃｏｎｇｏ Ｓ﹒

Ａ﹒Ｒ﹒Ｌ﹒（以下簡稱ＰＤＣ）９５％股份，獲得剛果（金）Ｋｉｓａｎｆｕ銅鈷礦９５％權

益。



＊Ｋｉｓａｎｆｕ銅鈷礦資源量及品位優於洛陽鉬業自有銅鈷礦＊



據介紹，Ｋｉｓａｎｆｕ銅鈷礦是位於公司Ｔｅｎｋｅ銅鈷礦西南３３公里的大型銅鈷礦床

，是全球現存最大的未開發的銅鈷礦之一。ＰＤＣ持有該銅鈷礦９５％權益（剛果（金）政府持

有另外５％權益），並已獲得剛果（金）政府頒發的採礦證。根據Ｆｒｅｅｐｏｒｔ－ＭｃＭｏ

Ｒａｎ提供的數據，Ｋｉｓａｎｆｕ銅鈷礦估算總資量約３﹒６５億噸礦石，銅平均品位約１﹒

７２％，含銅金屬約６２８萬噸；鈷平均品位約０﹒８５％，含鈷金屬量約３１０萬噸。鈷金屬

方面，無論是資源量還是資源品位，Ｋｉｓａｎｆｕ銅鈷礦均優於洛陽鉬業自有的ＴＦＭ、Ｍｕ

ｔａｎｄａ銅鈷礦及Ｋａｎｔａｇａ銅鈷礦。收購完成後，洛陽鉬業的權益銅金屬量將從２３２

９萬噸提升２５﹒６％至２９２５萬噸，權益鈷金屬儲量將從１９９萬噸大幅提升１４８％至４

９３萬噸。Ｋｉｓａｎｆｕ銅鈷礦的收購將進一步鞏固洛陽鉬業在電池金屬和電動汽車領域的地

位。



＊集團資源項目具有非常好開發前景＊



洛陽鉬業目前擁有銅、鈷、鉬、鎢、鈮、磷及金等獨特稀缺的產品組合，資源品種覆蓋了基

本金屬、稀有金屬和貴金屬，同時通過磷資源介入農業應用領域。集團為全球第二大鈷生產商和

領先的銅生產商，於剛果（金）營運的ＴＦＭ銅鈷礦是全球範圍內儲量最大、品位最高的銅鈷礦

之一，礦區面積超１５００平方公里。集團亦為全球第二大鈮生產商和巴西第二大磷肥生產商，

於巴西營運的鈮磷礦區擁有儲量豐富、品質優良的鈮礦資源和巴西品位最高的Ｐ２Ｏ５資源。另

一方面，集團為全球最大鎢生產商和前五大鉬生產商之一，於中國境內在採資源包括：欒川三道

莊鉬鎢礦，為特大型原生鉬鎢共生礦，屬於全球最大的原生鉬礦田欒川鉬礦田的一部分，也是最

大的在產單體鎢礦山，而集團控股子公司擁有的新疆哈密市東戈壁鉬礦尚未開發。上述資源項目

均具有非常好的開發前景。２０１９年，集團成功收購全球第三大金屬貿易商ＩＸＭ，在實現礦

山生產產業鏈延伸的同時，使現有業務在客戶、銷售、供應鏈及物流、風控等多方面實現高度協

同和互補。建議買入價３﹒９元，目標４﹒６元，止蝕位３﹒６元。（筆者沒有持有上述股票）

《輝立證券董事 黃瑋傑》

