《拆局麒想－林嘉麒》一山不能藏二虎，中芯國際前景難料

《拆局麒想》中芯國際（００９８１）在開市前停牌，在港交所通告並未提及原因，相反，
沒有停牌的Ａ股就在上交所發公告，指知悉梁孟松有辭任意願。在停牌一事的信息上認真混亂。
而消息拖累Ａ股最低（１６日中午前）見過５２﹒６８元人民幣，跌幅近９﹒８４％，反映了消
息的震撼力，可見梁孟松在公司的重要性。
現任聯合首席執行官的梁孟松，是中芯技術突破的關鍵人物，加入中芯後，僅用一年半時間
就帶領中芯從２８納米時代進入１４納米時代，被業界稱為「對中國半導體行業具有劃時代的意
義」。在網上流傳了梁孟松在董事會上公布的一份辭職聲明，指在最近蔣尚義出任中芯國際副董
事長一職的人事變動上在此前一無所知，被指不被尊重而辭呈。而在聲明中，梁亦透露了目前中
芯國際的２８、１４、１２奈米及ｎ＋１等技術均已進入規模量產，７奈米技術的開發也已經完
成，明年４月就可以馬上進入風險量產。５奈米和３奈米的最關鍵、也是最艱鉅的８大項技術也
已經有序展開，只待ＥＵＶ機台的到來，就可以進入全面開發階段。在梁的領導下，中芯國際技
術大躍進，在極關鍵時刻失去這名猛將會有毀滅性的影響，難怪Ａ股股價的巨大震盪。
為何蔣尚義的加入，會引起梁孟松的極度反應呢？就蔣尚義出任中芯國際副董事長一職的人
事變動的董事會上，梁孟松以無理由投棄權票，可反映其不滿。有指，蔣尚義上任後將成為兩位
聯合首席執行官，趙海軍、梁孟松與董事長間的溝通橋樑，扮演統合公司高層與研發團隊的關鍵
角色。意即，蔣尚義是梁的頂頭上司。對於梁，蔣不是陌生人，早於２０１６年底，蔣曾上任中
芯國際，翌年梁就任。不同的是，當時蔣只是中芯國際的獨立非執行董事。蔣在２０１９年離職
後轉戰武漢弘芯，今次回歸中芯，「魚過塘變肥」成為了梁的上司。梁在這三年有功有勞，心有
不甘是理所當然。儘管蔣尚義同樣曾是台積電的製程技術的關鍵人物，協助台積電製程研發從
２５微米做到１６納米，但任識武漢弘芯上，被稱為「中國最大半導體騙局」，更要由中國政府
接手，雖然他本人與此事關係不大，但對於梁來說，早於２００６年任職台積電時，蔣退休後，
梁本以為自己有機會再往上晉升，結果是當時台積電從英特爾挖來蔡力行上任，梁亦於２００８
年辭呈。有指梁是一個比較單打獨鬥型的人，不容易團隊合作，今次蔣的上任或會影響梁的研發
工作，加上再次感受到台積電時的痛，梁萌生退意也是合理。
中芯國際原本打算蔣的加盟是如虎添翼，意料不及變成一山不能藏二虎。作為最高決策人的
董事長，相信未太了解高管性格，形成了不需要發生的內戰。不過，事情已發生。在年老的老虎
與衝鋒陷陣的威猛老虎之間，中芯會如何抉擇呢？近期，中芯先後被美國國防部列入中國涉軍企
業名單，被環球指數公司剔出指數成分股行列，亦面對美國投資者對其發布的某些陳述或文件違
反１９３４年美國證券交易法，而尋求未確定金額的經濟補償。在內外交戰的情況下，公司未來
發展及其股價正面對極大的挑戰。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》
＊筆者並無持有上述股份
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