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即市新聞

16/12/2020 11:26

《樓市亮話－湯文亮》香港是否能夠復甦要過三關

　　《樓市亮話》現在香港大部分做生意的人，打工的人都叫苦連天，有先天下之憂而憂的人表
示，唔知香港有冇復甦機會，我是一個比較樂觀的人，認為香港一定可以復甦，不過就要過三關
才有機會。

　　一般來說，過三關的機會是１╱８，現在可以過三關的機會大幅高於１╱８，第一關，社運
是否能夠平靜，而令社運平靜的港區國安法會否再起波瀾，無論黃藍也好，不同政見的人也好，
港區國安法的確令社會平靜下來，但非建制人士話，因為港區國安法，不少資金以及外資公司離
開，而事實上港元兌美元仍然處於強勢水平，而外資公司總數由２０１９年９０４０間減至２０
２０年９０１５間，總數少了２５間，我相信任何人都會同意在疫情下，輸少可以當贏，只是少
了２５間，一定好過世界任何地方，不過，港區國安法還需要時間來證明。

　　第二關就是特朗普是否可以連任美國總統，雖然非建制派人士話如果拜登做美國總統，對中
國以及香港的壓力一定高過特朗普很多，我認為這只不過呃鬼食豆腐，如果特朗普繼續做美國總
統，對中國以及香港的壓力真的不敢想像，處理不好，隨時有機會打扙，這一關本來早已通過，
但特朗普始終不認輸，搞到１２月１５日美國才正式確認拜登是下一任美國總統，不少香港人舒
一口氣，如果將制裁由嗜好變成習慣的特朗普連任，中港兩地，又唔知道有幾多官員甚至平民被
制裁，復甦就變得遙遙無期。現在這一關算是有驚有險之下通過。

　　第三關當然是抗疫，這一關是在香港人手裏，而我們又有「沙氏」經驗，本來是一定可以通
過，但奈何香港人不齊心，上一次全民檢測時，不少知名人士大力鼓吹不要做檢測，結果只得三
成市民去做，令到新冠病毒可以潛伏在民間，伺機再爆發。現在開始有疫苗供應，不少醫護人員
又話未知疫苗是否有副作用，他們會等一年才打，如果全港人都等一年，代表香港最快要一年之
後才可以過第三關，此關不過，香港就不能解封，在塘水滾塘魚下，有如家有二千，每日二錢，
全無生計，用得幾年。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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