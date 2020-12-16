【香港政情】全體副局長及政治助理今日在林鄭見證下宣誓效忠

《經濟通通訊社１６日專訊》香港政府今日在政府總部舉行副局長和政治助理宣誓儀式，全

體１２位副局長和１４位政治助理在行政長官林鄭月娥見證下，宣誓擁護《基本法》，效忠香港

特別行政區。

根據《基本法》，香港特別行政區政府的公務人員必須盡忠職守，對香港政府負責。副局長

和政治助理是政治委任官員，須遵行政府的決定並對此承擔集體責任。他們除協助司局長處理各

方面的政治工作外，副局長在相關局長暫時缺勤時更會代理其職責。作為特區管治團隊的重要成

員，副局長和政治助理須擁護《基本法》和效忠香港特區，實屬理所當然。



＊常任秘書長及部門首長宣誓儀式本周五舉行＊



政府發言人說，副局長和政治助理宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，就他們的責任許下

莊嚴的承諾，向社會真切體現他們對《基本法》和香港特區的忠誠和承擔，將增強公眾對政治委

任官員的信心，意義重大。

除政治委任官員外，公務員事務局於今年１０月發出通告，要求所有在今年７月１日或之後

加入特區政府的公務員宣誓或簽署聲明，作為聘用條件的一部分。公務員事務局會在短期內公布

有關要求現職公務員簽署聲明的具體安排。常任秘書長及部門首長的宣誓儀式將於１２月１８日

（周五）舉行。（ｃｌ）

