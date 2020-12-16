《日入而息》國泰航空發盈警，未來十年房屋供應目標維持４３萬伙

《今天重點》﹡國泰航空（００２９３）１１月載客量按年跌９８﹒６％，運貨量則下挫

３４﹒３％，公司預計下半年虧損將大幅高於在中期業績時已公布的上半年

虧損

﹡藍月亮（０６９９３）今日首掛，收報１４﹒８８元，較招股價１３﹒１６

元高出１３﹒０７％；不計交易費用，每手帳面賺８６０元

﹡運房局發表《長遠房屋策略》２０２０周年進度報告，推算十年房屋供應目

標維持４３萬伙，公營房屋供應目標維持３０﹒１萬伙。政府並已覓足夠土

地建３１﹒６萬伙公營房屋建屋，首次達標

﹡中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）董事會據報昨決定委任台積

電前高管蔣尚義為集團副董事長之時，首席執行官梁孟松極度不滿，遞上書

面請辭憤而離職。Ｈ股下午復牌後一度下挫９﹒６％，全日低收４﹒９％，

中芯Ａ股亦收跌５﹒５％

﹡港府今日在政府總部舉行副局長和政治助理宣誓儀式，全體１２位副局長和

１４位政治助理在行政長官林鄭月娥見證下，宣誓擁護《基本法》，效忠香

港特別行政區



《即日市況》﹡重磅股及科技股造好，港股反彈２５３點收２６４６０，科指升１％



《深滬股市》﹡好淡拉鋸滬綜指悶跌０﹒０１％收場，兩市成交逾月低



《美元匯價》﹡英鎊收市報近一年最高紀錄；歐元最新報１﹒２１９７╱２００，日圓最新

報１０３﹒２９﹒╱３２



《公司資訊》﹡更正：ＭＳＣＩ下月５日起將剔除中芯國際、中交建等７間中資股

﹡香港電訊（０６８２３）與富衛及醫思醫療合作，為基層提供免費遙距醫療

諮詢服務

﹡盛業資本（０６０６９）出售應收帳款，料錄收益４６０萬元人民幣

﹡國泰航空（００２９３）１１月載客量按年跌９８﹒６％，運貨量挫

３４﹒３％

﹡漢港控股（０１６６３）主席汪林冰以每股均價０﹒１５元增持公司

５７﹒６萬股

﹡太古（０００１９）公布，國泰航空預期下半年虧損大幅高於上半年

﹡證監會表示贏家時尚（０３７０９）股權高度集中

﹡盛業資本（０６０６９）出售應收帳款，料錄收益４６０萬元人民幣



《國企紅籌》﹡天津港發展（０３３８２）附屬購物流中心資產，涉資約２﹒３８億元人幣

﹡遠東宏信（０３３６０）擬分拆設備運營業務上市

﹡中國太平（００９６６）首１１個月原保險保費收入按年升３﹒４７％



《神州民企》﹡中芯（００９８１）開市前停牌，ＭＳＣＩ將於下月５日起將其剔出指數；

正積極與聯合ＣＥＯ梁孟松核實其真實辭任之意願；中芯委任前台積電董事

長顧問蔣尚義為董事會副董事長；梁孟松據報中芯董事會遞辭呈，對蔣尚義

回歸感錯愕，認為不被信任

﹡平安好醫生（０１８３３）與津村中國戰略合作，互聯網醫療賦能中藥材供

應鏈



《中國要聞》﹡工信部通報下架２６款侵害用戶權益Ａｐｐ

﹡財政部表示國有金融機構及下屬之間不得虛假、循環注資

﹡中興通訊發布５Ｇ毫米波技術白皮書

﹡發改委表示「十四五」計劃新開工城際鐵路共１萬公里；１１月全國規模以

上工業發電量增６﹒８％；１１月審批固投項目２６個總投資３７０４億；

中非簽署共同推進「一帶一路」建設合作規劃；抓緊研究提出海南自貿港明

年重點工作安排；汽車業快速恢復，今年新能源車產銷料超去年；推動

ＲＣＥＰ生效實施，嚴格執行外商投資法；預計短期內物價漲幅仍將處較低

水平；發改委與商務部印發新版市場准入負面清單，減少８項

﹡煤炭需求增加明顯，發改委稱將引導市場煤價穩定合理

﹡貝恩表示今年內地奢侈品市場有望實現４８％增長

﹡首單境外機構認購ＷＦＯＥＰＦＭ基金產品落地上海

﹡第四屆進博會將增設集成電路專區

﹡１１月全國民航旅客運輸量同比跌１６％國際貨郵轉正

﹡國有六大行叫停「靠檔計息」存款產品，助降吸儲成本

﹡人行１００億逆回購利率持平，全口徑收水３１００億；人行官員表示互聯

網平台存款屬「無照駕駛」應納入監管

﹡中國連續第五個月減持美債，規模降至近四年最低水準

﹡美醫院華裔研究員承認竊商業機密，返華開公司牟利

﹡澳洲就中國徵收高額大麥進口關稅向ＷＴＯ提出申訴，中方重申應糾正對華

企歧視做法

﹡華為下周三發布ｎｏｖａ ８系列手機

﹡中信國安集團再有中票違約，欠付本息逾２０億元人民幣

﹡央企中國國新取消發行７２億元人民幣超短融

﹡永煤完成「２０永煤ＳＣＰ００５」的５０％本金兌付

﹡乘聯會表示１２月前兩周乘用車日均零售同比增長１９％

﹡中基協表示１１月私募基金規模近１６萬億元，環比微增



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒７％，首十一月向大陸出口佔總額４４％

﹡據報台灣擬修訂港澳條例，港資涉大陸背景被視為陸資



《其他消息》﹡全體副局長及政治助理今日在林鄭見證下宣誓效忠

﹡張建宗稱無放棄分拆運房局，惟當務之急在防疫抗疫

﹡許智峯棄保潛逃，港府暫停發放其區議員薪津

﹡劉兆佳稱特首述職日期未公布或因中央要處理國家大事

﹡鄭若驊稱擬藉恐嚇影響司法機構獨立審判權將徒勞無功

﹡傳第四輪防疫抗疫基金涉資約５０至６０億元

﹡政府「遙距營商計劃」已批近２﹒６萬宗申請，資助額約１４億元；政府表

示未來十年供應目標維持４３萬伙，公屋首次達標；政府邀請港鐵公司就北

環線項目開展詳細規劃及設計

﹡羅致光稱明年７月前未能將２元乘車優惠計劃放寬至６０－６４歲

﹡李小加預計債券南向通明年上半年公布

﹡畢馬威表示疫情下港雜貨業客戶評分領先，金融服務改善

﹡利嘉閣表示現時是入市時機，料明年樓價可升約一成

﹡深股通額度全日用３﹒２億元；滬股通額度全日用４０﹒６億元，陸股通淨

流入１９億

﹡高院頒令成報報刊有限公司清盤；《成報》稱不受影響

﹡海洋公園經營淨虧損擴至１１﹒７億，但補助後錄盈餘１９﹒２億元

﹡德勤中國表示納斯達克列今年全球新股融資榜首，港交所排第二

﹡美聯料明年樓價穩中向好，一二手市場量價齊升



《新冠肺炎》﹡本港新增８２宗確診，政府將為全港外傭提供免費檢測

﹡本港再多２名確診者不治，危殆及嚴重個案增加

﹡安徽在一批國產雞腿包裝上檢測到新冠病毒

﹡江蘇採購科興新冠疫苗，中標價格為每支２００元人民幣

﹡６間酒店可提早在周五起以指定檢疫酒店模式運作

﹡北角政府合署資訊科技總監辦公室員工初步確診

﹡梁子超稱源頭不明個案升勢未停，長遠要規管外傭宿舍

﹡高永文稱任何對疫苗的質疑應基於醫學實證

﹡陳肇始稱擬設社區疫苗中心，緊急用途下藥廠可免責

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