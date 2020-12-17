《華爾街內望》市場等待新刺激方案進展，美股個別發展，納指破頂

《經濟通通訊社１７日專訊》市場等待新刺激方案進展，聯儲局再次承諾將利率維持在接近

零水平，美股周三（１６日）上漲，當中納指破頂。

道指跌４４點或０﹒１５％，報３０１５４點。標指漲６點或０﹒１８％，報３７０１點，

略低於歷史高位。納指漲６３點或０﹒５％，報１２６５８點，高見１２６８７點。

聯儲局最新重申承諾在未來將繼續向金融市場注入資金，對抗經濟衰退，而在疫苗接種開始

後，官員對明年展望有所改善。

美國國會議員和助手稱，國會兩黨談判正在接近就９０００億美元的新刺激方案達成協議，

當中包括向民眾派發６００至７００美元現金和額外失業補貼，並可能在２４小時內開始投票。

美國上月零售銷售按月跌１﹒１％，降幅超預期，可能因為新增感染病例飆升、家庭收入減

少拖累，同時顯示經濟復甦放緩。

板塊及個股方面，標普航空股跌１﹒８％，西南航空跌１﹒５％，公司表示第四季現金消耗

增加，同時本月航班取消增加。

科技股向好，微軟大漲２﹒４％。Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ跌０﹒２％，德州

總檢察長表示將提起多州訴訟。Ｔｗｉｔｔｅｒ漲２﹒３％，摩通上調公司評級至增持，料線上

廣告將出現顯著反彈。

指標十年期國債收益率漲０﹒４個基點至０﹒９２５％。三十年期國債漲０﹒２個基點至１

﹒６６６％。（ａｌ）

