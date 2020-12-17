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17/12/2020 07:50

《匯市走勢》聯儲局調整購債計劃美元反覆，比特幣首破兩萬美元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局公布最新政策決定，美元周三（１６日）反覆，比特幣
首次突破兩萬美元。
　　美元指數盤中曾升至９０﹒７１３，惟收跌０﹒２％，報９０﹒２９７，徘徊在兩年低位附
近。聯儲局利率決策委員會表示，在經濟大幅改善前，將繼續保持目前購債計劃規模，重申將維
持利率在近零水平。比特幣破頂漲７﹒１５％至２０８２４美元。
　　美國財政部表示，瑞士和越南干預外匯市場，以阻止國際收支的有效調整。瑞郎兌美元漲０
﹒０２％，報０﹒８８５６瑞郎。越南盾兌美元持平，報２３１２６越南盾。
　　強勁的歐元區數據，以及英國脫歐談判取得進展的憧憬推動歐元兌美元升穿１﹒２２１２美
元，創２０１８年４月以來首次，但隨後有所回落，收漲０﹒２９％，報１﹒２１８６美元。
　　美國衛生與公共服務部長阿札爾表示，輝瑞告知他們可能面臨生產挑戰後，正與其合作以幫
助他們提高產能。（ａｌ）

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