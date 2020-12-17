《國金與投資－曾廣標》巴黎協定重生之後

《國金與投資》特朗普上台後美國推行「退群行動」，包括退出對壓止氣候變暖減少碳排放

的巴黎協定，特朗普把氣候惡化和氣溫上升所帶來的災禍說成是「中國的騙局」，而在「美國優

先」下，一向喜歡大房車的美國人對於特朗普單方面退出巴黎協定沒有深究。美國是油氣的最大

生產國，價格廉宜，不少國民視之為一種優越，而大油商一向是共和黨的主要金主之一，與特朗

普的關係尤為密切。他的第一任國務卿就是埃克森的前行政總裁蒂勒森。兩人其後雖然鬧翻導致

後者離職，但特朗普政權與石油巨企的互惠互利關係沒有改變。



＊特朗普退群 減排難落實＊



巴黎協定在２０１５年１２月由聯合國主趨簽署，１９５國成為了簽署國，雖然減排仍屬於

義務性質，但標誌著全球首次真正重視地球不斷暖化所帶來的種種危機，各大國願意承擔一定的

責任。然而，美國的退出，令到協定更難落實，近年地球氣溫仍在超標上升，自然災害也持續增

加，反映出特朗普的決策所帶來的全球性禍害。



＊聯合國雄心峰會 拜登願再帶頭＊



特朗普的下台為巴黎協定的重生迎來轉機，當選總統拜登已表明上任第一件事便是讓美國重

返巴黎協定，從新履行減排的責任。上周六（１２日）是巴黎協定簽署五周年，聯合國特別舉行

了「２０２０氣候雄心峰會」，由於疫情嚴峻，各國領袖透過視像出席，各大國對於減排紛紛作

出承諾。不過，聯合國秘書長古特雷斯抱怨說，五年來世界所作出的行動遠遠不足。



協定要求把氣溫上升的幅度控制在攝氏１﹒５度之內，但古特雷斯指出，各國以往的承諾已

不足達成這個目標，同時，很多承諾都沒有落實。他呼籲各國所有領導人宣布進入氣候緊急狀態

，直至本國實現炭中和為主。他批評全球主要的Ｇ２０成員國還將５０％以上的資金用於化石燃

料的生產和消費，而不是改用低碳再生能源。這種情況令到氣候間題日趨嚴重，有可能令平均溫

度上升攝氏３度的災難性後果，到時將是更多失控的水災、風災、山火、極地冰川溶化…。



其實，當美國退出之後，聯合國也沒有能力監督落實減排協定，今次支持環保的拜登上台，

使到美國和歐盟有機會聯手帶領減排，及令到其他大國也實現它們的承諾。



＊中美領袖承諾 將實現碳零排放＊



藉著這次峰會，使拜登可以提前表態向碳排放宣戰，他承諾在上任後第一天美國立即重返巴

黎協定，同時在１００日內會召開主要經濟體領導人峰會，使世界團結起來應付氣候暖化，他重

申競選時的承諾，至遲要在２０５０把美國的碳排放量減至零。另一方面，習近平在峰會上也承

諾中國在２０６０年成為碳零排放國家，反映出兩大國的領導人在控制氣候變化方面，再有共同

的語言。



＊基金減持 化石燃料商將無運行＊



然而，大國領袖的承諾對於改變能源使用的習慣只是輔助作用，有認為，更主動的不如向製

造碳排放的巨企宣戰，使他們改變經營方針。美國紐約州擁資達２２６０億美元的退休基金，已

表示在未來五年會陸續撤出對化石燃料公司的投資，而對其他令到全國暖化的股票，亦會逐步沽

售。紐約州退休基金在美國很有影響力，其他州或大城市的退休基金亦開始響應，市場人士認為

這可能導致對化石燃料企業的一次延續性大型拋售。



另一方面，全球最大投資集團黑石ＢｌａｃｋＲｏｃｋ也表態，謂會支持透過股東動議，要

求持股公司落實減排政策，由於黑石是不少巨企的主要股東之一，它的行動足以左右很多公司的

環保政策。這不是黑石首次提出類似的警告，但在拜登上任在即，更多人相信黑石將有實際行動

。



＊須大力支持再生能源 取代油煤＊



從投資市場角度而言，這些變化對煤和石油企業長線來說是不利的消息。盡管短期內由於美

元轉弱，國際油價近期重上每桶５０美元，但當更多國家增加使用再新能源，長遠而言，油煤商

企的股價和發展前景均將要面對更大壓力。然而，各國還要大力支持和資助發展各種再生能源，

包括水力風力及太陽發電，以及以電動車來規代燃油車，這樣，才可真正持續減少碳排放，造福

子孫後代！《資深評論員 曾廣標》

