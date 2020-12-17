《行內行外－梁崇讓》中進外退港失色？

《行內行外》曾幾何時香港、南韓、台灣、新加坡被暱稱為亞洲四小龍，香港更是四小龍之

首，但近年由於香港政治不穩定和屢受新冠疫情影響，加上如筆者上兩篇文稿所說的港府作為和

不作為的作風，有報道指香港已成為四小龍的包尾大幡。今年全球金融中心指數（ＧＦＣＩ）公

布排名香港已下跌至第五位，三哥位置已給上海取代，「紐倫港」已變成「紐倫滬」了。



＊中資新股比例高＊



２０２０年１０月有外媒編制的全球經濟體創新潛力排行榜，新加坡居第六位，香港則排第

十八位，內容提及無論在創新產業和施政方面都不及其它小龍；在科技產業發展方面，台灣有台

積電、南韓有三星，在世界同行業中都具舉足輕重的地位，而香港又有甚麼呢？確實難以列出。

股票市場方面，韓股和台股也曾創新高，香港股市只能上上落落，斯人獨憔悴！



如不是大量內地企業來港撐場，相信資本市場也一籌莫展。由於港府對新冠疫情一直未能作

有效控制，這使香港的零售、出口、旅遊、運輸、飲食等行業受到全面嚴重的打擊，而在創科方

面的競爭力又遠遠不及其他城市，只怕這條小巨龍無法再次騰飛起來了，唯餘下的有金融業在內

地企業來港上市支持下，短期仍可保持審慎樂觀。有統計指出：港股今年新上市的股份幾乎全是

中資企業，日本傳媒也報道，港股今年新上市的股份多達９８％是中資企業，百分比屬史無前例

地高。



＊中資滲透各層面＊



其實除證券交易市場外，中資早已滲透往香港其他的經濟層面，在金融範圍，中資銀行早已

提供了廣泛的零售和專業業務給香港市民，中國銀行（０３９８８）的分行明顯地不斷在擴張。

反觀在港植根超過百年的匯豐銀行（００００５）卻逐漸縮減分行數目，曾有一段時期有人說匯

豐銀行多過米舖，到處都能見到匯豐銀行的分行，匯豐可算是霸佔了香港大半個金融存貸市場，

但近年匯豐的分行愈來愈少，反觀中國銀行的分行愈來愈多，這一點筆者也曾在《行內行外》提

及。其實這也是正常不過的現象，正正說明香港是中國的一部分，９７回歸祖國，日後中資企業

也必成為在港營運業務的主流，此消彼長下，這意味甚麼現象呢？不用多費唇舌吧！香港本是匯

豐銀行生金蛋的母雞，只是匯豐不懂珍惜，錯判形勢而讓中國銀行有機可乘而已。



除了多間中資銀行先後在香港開業或斥資併購其他銀行，中資同時也收購不少在港的保險公

司，包括富通保險、大新人壽和美國萬通等；至於地產投資，今年８月有報告指出中資背景的開

發商，已佔了香港今年地皮的總投資額的六成，相信這種增加的趨勢還會持續；能源方面，中國

石油和中國石油化工也不斷在港擴展地盤，並與中電控股合作發電；至於麥當勞、太平洋咖啡、

堡獅龍和ｃｉｔｙ’ｓｕｐｅｒ等企業也早已歸入中資旗下，眼看中資機構所涉獵的範圍已擴闊

至包括了衣食住行，「香港是中國不可分割的一部分」這句話還有爭辯的餘地嗎？



＊企業兩面不討好＊



美國自特朗普上任後，推行美國優先政策和實行單邊主義，更刻意聯合西歐國家圍堵中國，

組織「五眼聯盟」，意圖擴大打壓中國的範圍，但美國的如意算盤未必打得響，中國除了繼續推

行一帶一路，更與多國簽訂ＲＣＥＰ協議，讓美國吃了一記悶棍。不過國與國之間的鬥爭卻連累

了國際性企業，可算是殃及池魚了。除了中資企業受美國政府打壓外，也使到一些國際性企業營

運起來兩面都不討好，就以在香港上市的匯控為例，因支持香港國安法立法，隨時有可能遭受美

國的制裁；另一方面因涉嫌協助黑暴人士洗黑錢，又遭受中方的指責，甚至傳出限制其在內地業

務的活動範圍。匯控業績在受多方面的拖累下竟然破天荒地取消派發股息，從匯控的業績報告內

容，說明其大部分盈利都來自亞太區業務，而香港仍是其收入的主要來源。以在商言商的角度來

說，匯控絕不會放棄亞太區市場，甚至會把業務重心，重新回到亞太區市場，更有加快擴展中國

業務的構思。



＊高盛購合營股權＊



日前，匯控已獲巴黎泛歐交易所批准退市的申請，並於１２月２２日取消其上市地位，隨後

又宣布退出美國零售業務，計劃擴大亞洲和中東市場，當然美國是全球最大的經濟體系，完全退

出是不可能的。回說匯控自從興緻勃勃地意圖打開美國市場，希望可在這個世界第一大經濟體大

展拳腳，對香港業務減少依賴，但在２００８年「金融海嘯」一役大敗後，業績和業務兵敗如山

倒，可說是一蹶不振，至今仍未能恢復元氣，在美國營運已無路可走，至於能否如願以償地在內

地發展？則要看匯豐的立場和策略及內地政府的態度了。奇怪的是，在中國受美國抵制和外資撤

資之聲中，彭博報道：高盛已就買下其中國合資企業高盛高華的全部股權並已達成協議，這證實

了中證監取消了證券公司外資持股比例的限制和高盛正加大在華的投資，高盛這樣做卻又不怕美

國政府制裁嗎？一直以來，有分析家指高盛是美國政府的打手，其他美資都會以高盛馬首是瞻，

高盛這次做法又意味甚麼呢？至於其他企業怎樣走？則要看其他企業的自身決策了。



＊中資角色愈重要＊



後記：自《港區國安法》通過後，有不少企業認為不利香港業務前景，正考慮因此重整甚至

撤出香港業務，但中資在香港的投資卻非常進取，有分析家指香港的金融機構，今日已成為港資

、外資、中資三分天下，香港中資證券業協會，中資基金業協會，香港中資銀行業協會分別於

２００９年、２０１３、２０１６年成立，會員數目日益增多，相信日後中資機構的活動只會愈

來愈頻繁。筆者相信日後中資的角色顯得重要，相反港資和外資則褪色得多了，目前中資上市公

司已佔恆生指數藍籌權重超過六成，反觀老牌港資藍籌所佔比重卻越來越少，甚至港資上市企業

私有化的趨勢近年有所增加，其中包括合和、利豐、會德豐和聯合地產等已主動除牌，這已是不

爭的事實。筆者從不擔憂和反對中資進駐香港，只是希望香港特區政府能在保障香港本土市民就

業方面有一定的考慮和作為。



２０２０年歲末將至，寄望明年２１新年新氣象，紫氣東來，人人身體健康！本工會文章

《行內行外》將暫停刊出於２４聖誕禮物日及３１大除夕日，在此本工會理事會仝人謹祝業界友

好、會員身體健康，財源廣進，人人安居樂業！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

