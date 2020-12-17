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即市新聞

17/12/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局議息有新意思？

　　《缸邊隨筆》今早（１７日）凌晨４時許，美聯儲局會公布其２０２０年最後的一次議息結
果。
　
　　估計美聯儲局：
　
　　（１）不會加減息，息口點陣圖仍指示要到２０２２年才加息。
　
　　（２）報告最好的，也只能謂美國經濟增長「溫和到適中」。
　
　　（３）可能仍對疫情表示擔憂。
　
　　（４）但亦會話有疫苗，可樂觀。
　
　　（５）１１月份地區因經濟增長放慢（褐皮書），所以會在不加息，不加大買債下或會搞個
扭曲操作，將每月的１２００億買債額，傾向買長債，以將長債息壓下。近日這個長債息（１０
年）趨向０﹒９至０﹒８厘，使市場對通脹重臨有憂慮。
　
　　近期美聯儲局買債傾向短期，今次可能要扭向多買些長期債。
　
　　（６）雖然歐央行已加大ＱＥ，但美匯已近六年來低位，美聯儲局未敢大手買債（加大
ＱＥ）。畢竟美國Ｍ１、Ｍ２供應從今年３月以來，大幅上漲。
　
　　（７）上周五（１１日），美聯儲局官網公布，今次議息決議，美聯儲局會在其季度預測中
增加一套新圖表，顯示各區聯儲分局對一些關鍵經濟感到不確定的程度，以及他們對前景風險的
評估。市場基本認為，這個圖表版的預測將替代文字版的「溫和、審慎、合適」等的模糊形容，
一圖示之，看圖者看不看得明，是看圖者功力。美聯儲局就敞開肚皮讓你看，將可以為議息決策
提供更多的背景參考，亦可以突出風險管理的考量。
　
　　具體怎樣敞肚皮，等今次「敞」了之後便知。重要的是那個加權數據，美聯儲局將會以圖說
事，大家要好好體察了。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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