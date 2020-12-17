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17/12/2020 08:22

《ＩＰＯ反應》Ｖｅｓｙｎｃ超購５３７倍，一手中籤率１﹒５４％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》Ｖｅｓｙｎｃ（０２１４８）明日掛牌，在港接獲３５﹒８萬
份申請認購合共１５１﹒２７億股，超購５３７倍，每股５﹒５２元上限定價。一手１０００股
中籤率１﹒５４％，認購７５手穩獲一手，「頭錘飛」１８０張，中籤率０﹒６６％。
　　按回撥機制，１﹒１２億股已自國際發售重新分配至在港公開發售。香港公開發售項下的股
份共為１﹒４１億股，相當於全球發售總數的５０％。國際發售有１４８名承配人獲分１﹒４１
億股。
　　三名基石投資者包括Ｇａｏｌｉｎｇ　Ｆｕｎｄ　＆　ＹＨＧ、Ｍｅｒｉｄｉａｎ　　　Ｆ
ｕｔｕｒｅ，以及Ｏｒｃｈｉｄ　Ｃｈｉｎａ　＆　ＬＭＡ，合共獲分１﹒４億股，約佔全球發
售項下初步可供認購的５０％；及全球發售完成後公司已發行股本１２﹒６％。
　　是次集資所得款項淨額約１４﹒３７億元，約３０％預計用於研發新產品及升級及迭代現有
產品；約２５％預計將用於擴大集團的銷售渠道及地理覆蓋範圍，並提升品牌知名度；約２５％
預計將用於升級Ｖｅｓｙｎｃ應用程序；約１０％預計將用於為企業客戶開發及推出智能解決方
案（包括智能安保解決方案）；約１０％為一般營運資金。倘超額配股權獲悉數行使，公司額外
所得款項淨額約２﹒２６億元。（ｎｓ）

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