《ＩＰＯ反應》Ｖｅｓｙｎｃ超購５３７倍，一手中籤率１﹒５４％

《經濟通通訊社１７日專訊》Ｖｅｓｙｎｃ（０２１４８）明日掛牌，在港接獲３５﹒８萬

份申請認購合共１５１﹒２７億股，超購５３７倍，每股５﹒５２元上限定價。一手１０００股

中籤率１﹒５４％，認購７５手穩獲一手，「頭錘飛」１８０張，中籤率０﹒６６％。

按回撥機制，１﹒１２億股已自國際發售重新分配至在港公開發售。香港公開發售項下的股

份共為１﹒４１億股，相當於全球發售總數的５０％。國際發售有１４８名承配人獲分１﹒４１

億股。

三名基石投資者包括Ｇａｏｌｉｎｇ Ｆｕｎｄ ＆ ＹＨＧ、Ｍｅｒｉｄｉａｎ Ｆ

ｕｔｕｒｅ，以及Ｏｒｃｈｉｄ Ｃｈｉｎａ ＆ ＬＭＡ，合共獲分１﹒４億股，約佔全球發

售項下初步可供認購的５０％；及全球發售完成後公司已發行股本１２﹒６％。

是次集資所得款項淨額約１４﹒３７億元，約３０％預計用於研發新產品及升級及迭代現有

產品；約２５％預計將用於擴大集團的銷售渠道及地理覆蓋範圍，並提升品牌知名度；約２５％

預計將用於升級Ｖｅｓｙｎｃ應用程序；約１０％預計將用於為企業客戶開發及推出智能解決方

案（包括智能安保解決方案）；約１０％為一般營運資金。倘超額配股權獲悉數行使，公司額外

所得款項淨額約２﹒２６億元。（ｎｓ）

