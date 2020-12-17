《專家之言－何志銘》港股料維持窄幅上落，阻力於２６８００點

《專家之言》鑑於內地經濟數據持續向好，且加上近日人民銀行開展的中期借貸便利

（ＭＬＦ）規模創歷來單日最多，人行周二進行９５００億元人民幣的ＭＬＦ操作，且是人行連

續第五個月透過ＭＬＦ超額續作。「水浸」情況下，資金將流入股票市場對市場氣氛持正面，臨

近年尾相信「阿爺」持續以相對較寬鬆手段向市場放水。昨（１６日）亞洲股市普遍靠穩，恆指

跟隨外圍高開２１３點，保持走勢區隔運行，金融股方面，匯控（００００５）升０﹒７３２％

，收報４１﹒３元、港交所（００３８８）升１﹒３０８％，收報３８７﹒４元、友邦（０１２

９９）升１﹒５０６％，收報９１元。最終恆指收報２６４６０點，升２５３點或升０﹒９７％

，全日主板成交金額１２９０﹒３９億元。國企指數報１０４６１點，升６２點或升０﹒６０％

。至於恆生科技指數報收８１４６點，升５１點或升０﹒６４％。

後市方面，市場將關注英倫銀行宣布利率決議及美國公布一周首次申請失業救濟金人數等。

預期恆指將維持近日之形態繼續區內運行上落數百點，阻力２６８００點暫時不變。《獨立評股

人 何志銘》

