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17/12/2020 09:10

《專家之言－黃德几》新創建優化業務組合，息率具吸引力

　　《專家之言》新創建（００６５９）為多元化的綜合企業，業務範疇相當廣泛，目前的核心
業務包括道路、航空、建築和保險。集團近年積極優化業務組合，集團透過出售若干非核心資產
，繼續精簡業務組合。集團今年８月宣布以３２億元出售新創建交通（其擁有新巴及城巴）的１
００％權益，而交易完成後，集團將不再經營巴士業務。另外，早在去年９月５日悉售所持首都
機場（００６９４）的２﹒７７％股權。集團在去年１１月日完成收購富通保險，將業務擴展至
保險業務，收購後為新創建附屬公司，並在去年７月收購長瀏高速公路，豐富集團收費公路組合
，並鞏固集團在華中地區的地位。

＊非經營虧損１７億元，舊有項目減值＊

　　截至２０２０年６月底止年度，集團的收入２５９﹒２１億元，按年下跌３％，純利倒退９
４％至２﹒５３億元。期內，１７﹒０９億元的非經營虧損，主要為確認若干舊有項目的減值虧
損及撥備，包括為新創建交通、Ｔｈａｒｉｓａ及重慶四聯的非流動資產減值虧損，分別為７億
元（除稅後）、３﹒３億元及２﹒９５億元，為「免稅」店業務履行承諾合約的責任撥備２﹒３
億元，以及就Ｇｏｓｈａｗｋ分佔１﹒０８億元的資產減值，及預期信貸虧損撥備。
　　２０１９╱２０２０的財政年度，核心業務應佔經營溢利按年下跌１０％至３１﹒４６億元
，佔集團總額的９０％。期內，由新新冠肺炎疫情，以及內地政府為期７９天對所有收費公路推
行前所未有的免收通行費政策，連同人民幣貶值的影響，導致道路業務的應佔經營溢利，按年下
跌５０％至９﹒０７億元。集團的航空業務，主要透過租賃服務平台Ｇｏｓｈａｗｋ從事商務飛
機租賃業務，於２０２０財政年度因缺少來自北京首都國際機場的股息收入，以及飛機出售溢利
減少，令航空業務的應佔經營溢利減少１６％至４﹒２２億元。至於富通保險，８個月為集團貢
獻了應佔經營溢利７﹒５億元。

＊宜候低６﹒８元吸納，上望７﹒７元＊

　　集團的現金流穩健，今年６月底，現金和銀行結存總額為１３２﹒２２億元，有助支持未來
業務發展和穩定派息。不過，集團的債務總額由２０１９年６月底的１５０﹒６９億元，增加至
去年１２月底的３０９﹒５６億元。集團去年全年派息０﹒５８元，現價計息率約８﹒３厘，具
有一定吸引力。走勢上，１１月２０日升至７﹒７１元遇阻回落，先後失守１０天、２０天和２
５０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走低於％Ｄ線，惟ＭＡＣＤ熊差距收窄，宜候低６﹒８元吸納，反彈
阻力７﹒７元，不跌穿６﹒５元續持有。
《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

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