港股高開１４８點報２６６０８點，國指漲４９點，科指升５９點

《經濟通通訊社１７日專訊》美聯儲維持息口不變，主席鮑威爾表示美國經濟正面對不穩定

因素，而買債力度可有機會可擴大，隔晚美股走勢窄幅上落，日經升３０點，首爾指數跌１１點

，港股方面則高開１４８點，科技股略見反彈，阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）高開

１﹒７％，騰訊（００７００）漲１﹒５％；消費股則捱沽，安踏體育（０２０２０）低開２﹒

２％為最差表現藍籌，百威亞太（０１８７６）跌１﹒８５％。恆生指數開報２６６０８，升１

４８點或升０﹒５６％，主板成交４４﹒９０億元。國企指數報１０５１１，升４９點或升０﹒

４７％。恆生科技指數報８２０５，升５９點或升０﹒７３％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１２％，報４１﹒２５元；港交所（００３８８）

升０﹒６７％，報３９０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９９％。騰訊（００７

００）升１﹒４９％，報５８０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒５７％。建行（

００９３９）升０﹒７％，報５﹒７９元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅０﹒８７％。

友邦保險（０１２９９）升０﹒５５％，報９１﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

２﹒０６％。美團升１﹒７２％，報２８４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒５７

％。阿里巴巴升１﹒７５％，報２５５﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒８２

％。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明生物（０２２６９） ８６﹒８０元 升５﹒８５％

創科實業（００６６９） １０８﹒００元 升２﹒９６％

申洲國際（０２３１３） １４３﹒００元 升２﹒２９％

阿里巴巴（０９９８８） ２５５﹒４０元 升１﹒７５％

美團 （０３６９０） ２８４﹒００元 升１﹒７２％

騰訊控股（００７００） ５８０﹒００元 升１﹒４９％

中國平安（０２３１８） ９４﹒７０元 升１﹒０７％

建設銀行（００９３９） ５﹒７９元 升０﹒７０％

港交所 （００３８８） ３９０﹒００元 升０﹒６７％

萬洲國際（００２８８） ６﹒５７元 升０﹒６１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

貓眼娛樂（０１８９６） １２﹒１０元 升３﹒０７％

網易 （０９９９９） １３８﹒００元 升２﹒２２％

阿里巴巴（０９９８８） ２５５﹒４０元 升１﹒７５％

京東集團（０９６１８） ３１７﹒００元 升１﹒７３％

美團 （０３６９０） ２８４﹒００元 升１﹒７２％

騰訊控股（００７００） ５８０﹒００元 升１﹒４９％

微盟集團（０２０１３） １１﹒９２元 升１﹒１９％

丘鈦科技（０１４７８） １１﹒８０元 升１﹒０３％

阿里健康（００２４１） ２６﹒１０元 升０﹒９７％

ＡＳＭ （００５２２） ９６﹒００元 升０﹒７９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

