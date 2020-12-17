《盤後部署》港股明日料趨波動，美股四巫日及富時換馬牽引

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股走勢升跌不一，科技股造好帶動納指再度破頂，港股

今早高開１４８點後瞬即轉跌，重磅股跌幅拖累大市氣氛，但恆指午前輕微轉升，半日收報

２６４８１，升２１點。港股午後升幅擴大，醫藥股走勢強勁，ＡＴＭＸＪ等科技股更普遍造好

，帶動大市氣氛。中生製藥（０１１７７）飆近８％，報７﹒８６元，為今日表現最好藍籌；安

踏（０２０２０）則受累於購買阿迪達斯旗下「銳步」消息，全日挫逾４％，報１０７元，為表

現最差藍籌，最終港股以全日最高位收報２６６７８點，升２１８點或升０﹒８２％，主板成交

１２８９﹒６２億元變動不大。國指報１０５４５點，升８３點或升０﹒８０％。科指報

８３３２點，升１８６點或升２﹒２９％，半導體股造好，華虹（０１３４７）升７﹒３６％，

報４４﹒５元，為表現最好科指成分股。

內地兩市齊揚，上證綜指報３４０４點，升３７點或升１﹒１３％，深證成指報１３８８９

點，升１３８點或升１﹒０１％。兩市全日成交７９１７億元大升１２﹒９％。



＊傳拜登不會撤回現行制裁政策＊



路透報道，有接近拜登團隊的人士透露，當選美國總統拜登不會羞於動用制裁向別國施壓。

消息人士稱，拜登１月上台後將重整特朗普政府現行的外交政策，會慎重考慮是否對伊朗和中國

等主要目標進行政策調整。可以預期拜登不會著重「美國優先」外交，但制裁仍為展現美國力量

的核心工具，拜登將決定哪些制裁要保留、取消或者加強。一名接近拜登過渡團隊的人士表示，

現有制裁不會回撤，也不會向前推進，但將會對制裁方法的使用作調整。多位消息人士稱，下任

財政部副部長阿德耶莫本月表示會「高度聚焦」國家安全，包括動用制裁機制去追究責任，而他

將負責拜登的制裁評估事項。

美聯儲周三維持利率不變，並承諾將繼續向金融市場注入資金，以對抗經濟衰退。美聯儲主

席鮑威爾表示，貨幣政策將繼續支持經濟，直至完全復甦。並將繼續實施購債計劃，直到就業最

大化和物價穩定目標取得實質性進展。牛津經濟研究院首席美國經濟學家凱西，博什蒂安契奇公

開表示，美聯儲對量化寬鬆的前瞻性指引令人滿意，維持當前資產購買規模至經濟取得實質性進

展的做法，為市場消除相關不明朗因素，更指長期利率可能會有小幅上行壓力及動向。



＊港股短期升力不足，中長線升勢可憧憬＊



港股今早高開低走，午後升幅擴大，令恆指得以收復十天線（２６４８０點）及廿天線

（２６５４４點）。基於臨近年關交投趨淡，筆者認為港股年內亦不會有太大升勢，今日上漲未

見支持向上突破消息。另外明日為美股四巫日（四項指數結算日），富時羅素季檢亦於明日收市

後調整成分股，港股或會較為波動，再者美國標普、納指及英國富時將於２１日剔除部分中資企

業以反映美國官方制裁，恆指短期仍不明朗。

恆指五十天線（２５７０６點）較早前升破牛熊線（２５３７２點）形成「終極黃金交叉」

，後市中長線走勢仍可憧憬，故筆者認為港股年內將繼續高位整固，待明年初交投轉旺，資金從

半新股及個別熱門個股回流，港股將有望上試今年初高位２８０００點，但現時資金偏好新股及

半新股，恆指缺乏上行支持。預計短期２６０００點有支持，２７０００仍為阻力。（ｐｌ）

