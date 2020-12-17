【全球放水】聯儲局維持利率及購債計劃不變，上調經濟增長預期

《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局周三（１６日）舉行今年最後一次貨幣政策會議後公布

最新政策聲明指，聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）一致同意將聯邦基金目標利率維持在０至

０﹒２５％不變，而多數官員繼續預測最少在２０２３年底前維持利率在零水平附近。

委員會重申上月聲明指，在達到充分就業水平，通脹率升至２％且有望在一段時間內略高於

２％前，將維持利率區間不變。

聯儲局亦決定維持每月最少１２００億美元的債券購買規模，但局方今次沒有像過去般承諾

未來幾個月持續購買債券，同時沒有透露觸發債券購買計畫調整的通脹及失業率具體水平，不過

強調在縮減購前將作出預告。

另外聯儲局上調經濟增長預期，最新預料今年經濟增長料跌２﹒４％，低於早前料跌

３﹒７％。明年經濟增長料升４﹒２％，微高於早前料升４％。另外明年年底失業率料為５％，

低於早前預期５﹒５％。



＊鮑威爾：經濟全面復甦需時＊



聯儲局主席鮑威爾在議息後記者會表示，疫苗分派取得非常正面的進展，但未來疫情仍然面

臨重大挑戰，華府繼續實施財政政策的可能性非常高。

他強調在民眾感覺健康得到安全保證前，經濟不可能全面復甦，而要恢復到疫情爆發前的水

平還需要一段長時間。

他又指上月失業率仍然偏高，目前不會忽視數以百萬計仍處於失業狀態的民眾，而且疫情對

通脹造成重大影響。（ａｌ）

