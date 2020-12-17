《台股攻略－馮偉明》台股開高走低，跌４５點收市

《台股攻略》加權指數今日（１７日）以１４３２６點高開，惟大型權值股走勢疲弱，影響

上升動力，導致中段倒頭下跌，最終收１４５２８點，跌４５點，成交金額進一步縮減至

２２７７億元（新台幣．下同）。

大型電子權值股普遍下跌。台積電今日除凈，但因開市時以秒速填回股息部分，刺激股價飆

升至５１５元，惟隨後遇上沽壓，收５０８元，跌２元。大立光收３３１５元，跌１０元。鴻海

收８７﹒８０元，跌０﹒４０元；而上升的只有聯電及聯發科，分別收４６﹒０５元及７０４元

，升１﹒１５元及３元。比特幣升破２萬美元水平，帶動比特幣概念股造好，青雲、麗臺、映泰

及撼訊全部以漲停板價收市，分別收７８﹒３０元、２０元、１８﹒２０元及１２７﹒５０元。

營建股今日重獲資金青睞，鄉林開市後立即飆至漲停板價，收１８﹒９５元，夆典升超過７％，

鼎固─ＫＹ及三地開發亦升６％以上。玻陶股表現相對出色，台玻收市升近２％，收１９﹒２０

元，而其他相關股份如冠軍、中釉及凱撒衛則於前收市價附近整理。

除夕將至，外資買入台股有緩減跡象，加上美聯儲議息前後，市場未見有太大反應，預料台

股短線很大機會在１４０００至１４５００點區間波動為主。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

