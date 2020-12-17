  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/12/2020 17:29

《台股攻略－馮偉明》台股開高走低，跌４５點收市

　　《台股攻略》加權指數今日（１７日）以１４３２６點高開，惟大型權值股走勢疲弱，影響
上升動力，導致中段倒頭下跌，最終收１４５２８點，跌４５點，成交金額進一步縮減至
２２７７億元（新台幣．下同）。
　　大型電子權值股普遍下跌。台積電今日除凈，但因開市時以秒速填回股息部分，刺激股價飆
升至５１５元，惟隨後遇上沽壓，收５０８元，跌２元。大立光收３３１５元，跌１０元。鴻海
收８７﹒８０元，跌０﹒４０元；而上升的只有聯電及聯發科，分別收４６﹒０５元及７０４元
，升１﹒１５元及３元。比特幣升破２萬美元水平，帶動比特幣概念股造好，青雲、麗臺、映泰
及撼訊全部以漲停板價收市，分別收７８﹒３０元、２０元、１８﹒２０元及１２７﹒５０元。
營建股今日重獲資金青睞，鄉林開市後立即飆至漲停板價，收１８﹒９５元，夆典升超過７％，
鼎固─ＫＹ及三地開發亦升６％以上。玻陶股表現相對出色，台玻收市升近２％，收１９﹒２０
元，而其他相關股份如冠軍、中釉及凱撒衛則於前收市價附近整理。
　　除夕將至，外資買入台股有緩減跡象，加上美聯儲議息前後，市場未見有太大反應，預料台
股短線很大機會在１４０００至１４５００點區間波動為主。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/12/2020
《神州經脈》中國準備疫苗大規模生產　外資助力滬綜指重返三千四
香港政情17/12/2020
【香港政情】董建華：香港能再創黃金時代　寄語年青人融入大灣區
財經熱話17/12/2020
【大國博弈】董建華：全球變局異常複雜　望各國博弈回歸理性
FOCUS17/12/2020
【FOCUS】聯儲鴿鷹難辨 投資自己執生
開市Good Morning17/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：信義光能近13元宜吸納
財經熱話17/12/2020
【全球放水】聯儲局維持利率及購債計劃不變　上調經濟增長預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>