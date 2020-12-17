《窩輪豪情－梁業豪》恒指高開，只為淡友大戶提供入市良機

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

工業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

藥明生物（０２２６９）、聯想（００９９２）與昆侖能源（００１３５），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選高鑫零售（０６８０８）、長實（０１１１３）與中芯國際（００９８１）。

港股於高位再遇阻力，符合昨天（１６日）市況的啟示。恆指期貨本已低開２９點，不認同

昨晚再升的美股走勢；其後恆生指數高開１４８點，自然只為淡友大戶提供入市的良機。其後兩

者分別報報１３２點和７０點，證明港股的沽壓仍大；市況未見往下突破，只是時機未到而已。

五大指數方面，紅籌指數的表現最差，科技指數則見處於顯著偏高的水平，限制了大市的再跌幅

度。恆指期貨小時圖上，價位測試保歷加通道頂部阻力後，現正回試通道中軸支持，惟圖表形勢

暫時尚能維持向好。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

