《談國論企－黎偉成》油氣煤電１１月份皆增產顯續復甦

《談國論企》中國規模以上的原油、天然氣、工業原煤等能源企業，於２０２０年１１月份

同比全面增產，而發電量更明顯加快升速，意味能源行業相信中國防控新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－

１９惡疫達效使經濟重納復甦軌道。國家加促以國內大循環和國內外雙循環，加上推出內需側配

合供給側的經濟政策，料經濟會提質重量發展，對能源需求更殷切。



＊工業煤增產油氣產量進口保穩增＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２０年１１月份能源生產情況》的資料，規模以上能源

工業生產中的四個大項的生產和進口情況，有不同程度的持續性改善。

惹人注目的，當然是（一）原煤，呈現工業原煤生產略有加快，和煤炭進口降幅有所收窄等

較佳之況，其中：以工業用為主的原煤產量在２０２０年１１月份達３﹒５億噸，同比增長

１﹒５％，比１０月份３﹒４億噸所增１﹒４％加快０﹒１個百分點，並形成二連升新態，並扭

轉９月份３﹒３億噸減０﹒９％和８月份３﹒３萬億噸減０﹒１％、７月份達３﹒２億噸減

３﹒７％之況。這使１－１１月份的累計產量３４﹒８億噸同比增長０﹒４％，連同１－１０月

份累計３１﹒３億噸同比增０﹒１％，同樣止住１－９月份減４﹒４％。

值得留意者，為（１）工業原煤產量由跌轉略升，反映出以製造業為主的工業復工復產好幾

個月，對各種各樣能源消耗日甚，需要增產以應付未來預期增耗要求，而這更是在（２）港口煤

炭綜合交易價格上升的情況底下增加生產和進口。凡此，皆有良性的啟示。

再看其他主要能源的生產情況。（二）原油：（Ｉ）生產於２０２０年１１月份達１５９６

萬噸，同比增長１﹒２％，即使升幅低於１０月份１６４１﹒４萬噸的增１﹒４％、９月份

１６１０萬噸的２﹒４％和８月份１６６５萬噸增的２﹒３％，但仍遠高於７月份１６４６萬噸

的０﹒６％升幅。此使油產於２０２０年１－１１月份累計產量１﹒８億噸同比增長１﹒６％，

稍低於１－１０月份１﹒６億噸的同比增長持平於１－９月份之１﹒７％，相對１－８月份

１﹒３億噸的１﹒５％高０﹒１個百分點。

原油生產於四季度保持三季度及二季度的穩升之況，甚至有進一步改善，乃因（ｉ）中國自

３月起就控疫取得預期良性成效的復工復產復商復市，促國內生產總值ＧＤＰ於三季度增

４﹒９％，較加上二季度增３﹒２％，為連續兩個季度的上升，料四季度更佳。

尤其是（ｉｉ）油價即使在過去幾個月有所反彈，還是處於較為便宜水平，中國增加油產顯

對原油需求甚殷：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２０年１１月３０日每桶４６﹒８４美元，不

要看較１０月３０日的３６﹒３３美元即使上升２８﹒４％，要看就看此價相對於２０１９年

１１月２９日每桶價６４﹒５美元，同比升３７﹒７％，便可見內地原油增產顯需求強烈和價格

尚可接受。

即使（ＩＩ）進口原油於２０２０年１１月份所達４５３６萬噸同比下跌０﹒８％，卻比

１０月份４２５６萬噸的６﹒５％跌幅收窄５﹒６個百分點，惟１－１１月份的進口量累計

５﹒億噸，同比仍上９﹒５％，與上半年所升的９﹒９％大致相若，高於一季度增５％，因三季

度的平均增長為１８﹒４％，故四季度減少進口，乃很自然的調節。



＊油氣電煤增產乃供未來耗用當屬佳兆＊



和（ＩＩＩ）加工原油，續保穩增，於２０２０年１１月份達５８３５萬噸同比增長

３﹒２％，較１０月份５９８２萬噸的２﹒６％升幅多增０﹒６個百分點，使１－１１月份累計

達６﹒１億噸同比增３﹒１％，而１－６月份３﹒２億噸增０﹒６％，和１－３月份則減

４﹒６％。

至於（三）天然氣，亦有相對較快的增長：（１）產量於２０２０年１１月份達１６９億立

方米同比增長１１﹒８％，１－１１月份累計１７０２億立方米同比增９﹒３％。和（２）進口

天然氣於１１月份達９１８萬噸同比減３％，惟前１１個月累計９０４４萬噸增３﹒９％，市場

對天然氣的需求有所增加。國家最近多年政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是發展和耗

用的重點，產量速增，顯政策取得預期良性成效。

再看（四）電力行業，發電量於２０２０年１１月份達６４１９億千瓦時同比增長６﹒８％

，高於１０月份６０９４億千瓦時增４﹒６％，使１－１１月份累計發電量６﹒６８萬億千瓦時

同比增２％和高於１－１０月份的１﹒４％，成四連升，其中水力發電增１１﹒３％、風力增

５﹒９％，太陽能升５﹒３％，火力發電增６﹒６％扭轉上月之減１﹒５％，而核電減０﹒８％

。

能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有良好啟示

性，不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

