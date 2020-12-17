《異動股》醫保談判結束醫藥股普遍造好，信達彈６％，石藥揚半成

《經濟通通訊社１７日專訊》信達生物（０１８０１）現價升６﹒２３％，報６８﹒２５元

，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２１﹒４４％。；成交約４４４萬股，涉資２﹒９９億

元，主動買盤６６％。

據內媒報道，２０２０年國家醫保目錄藥品談判昨（１８日）為收官日。第三日醫保談判焦

點落在４家跨國藥企，以及君實生物（０１８７７）、恆瑞醫藥（滬：６００２７６）和百濟神

州（０６１６０）３家內地藥企主導的ＰＤ－１╱Ｌ１抗癌藥的價格談判。傳默沙東的Ｋ藥最低

報價約在每年１０萬元人民幣左右，另據知情人士透露，有兩家國內企業ＰＤ－１的報價分別為

每年３萬元人民幣、每年３﹒７萬元人民幣。但暫尚未有具體降幅及談判結果公有。

其他醫藥股普遍造好，君實生物（０１８７７）升１﹒１７％，報４７﹒５５元，以現價計

，該股暫連升４日，累計升幅１０﹒３２％；百濟神州（０６１６０）升２﹒２６％，報

１５３﹒９元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１４％；石藥集團（０１０９３）升

４﹒５％，報８﹒１２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１３﹒４１％；康龍化成

（０３７５９）升７﹒５２％，報１１７﹒２元。

現時，恆生指數報２６５３５點，升７５點或升０﹒２９％，主板成交１７５﹒００億元。

國企指數報１０４９７點，升３５點或升０﹒３４％。恆生科技指數報８２３９點，升９２點或

升１﹒１４％。

上證綜合指數報３３７０點，升３點或升０﹒０９％，成交５０６﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１３７７８點，升２７點或升０﹒２０％，成交５８６﹒１６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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信達生物（０１８０１） ６８﹒２５元 升６﹒２３％

康龍化成（０３７５９） １１７﹒２０元 升７﹒５２％

石藥集團（０１０９３） ８﹒１２元 升４﹒５０％

中生製藥（０１１７７） ７﹒５９元 升４﹒１２％

三生製藥（０１５３０） ７﹒１７元 升４﹒２２％



翰森製藥（０３６９２） ３５﹒７５元 升２﹒８８％

麗珠醫藥（０１５１３） ３２﹒５５元 升１﹒８８％

藥明生物（０２２６９） ８７﹒６５元 升６﹒８９％

藥明康德（０２３５９） １４０﹒８０元 升５﹒７１％

泰格醫藥（０３３４７） １７０﹒１０元 升１﹒７３％

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（ｋｓ）

