《午市前瞻》短期資金偏好半新股，港股料二萬六至二萬七上落

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股走勢升跌不一，科技股造好帶動納指再度破頂，而聯

儲局則維持息口不變，主席鮑威爾重申美國經濟將面臨不穩定性。亞洲股市今早高開低走，連帶

港股今早高開１４８點後迅即轉跌，重磅股跌幅拖累大市氣氛，友邦（０１２９９）、匯控（０

０００５）曾跌逾１％，另外有消息指安踏（０２０２０）有意購買阿迪達斯旗下「銳步」業務

，消息拖累股價回吐逾４％。恆指午前輕微轉升，最終收報２６４８１，升２１點或升０﹒０８

％，主板成交６５６﹒０７億元。國企指數報１０４９０，升２８點或升０﹒２７％。恆生科技

指數報８２２１，升７５點或升０﹒９３％。

重磅股方面，匯控跌０﹒８５％，報４０﹒９５元；港交所（００３８８）升０﹒４６％，

報３８９﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒７８％；騰訊（００７００）升０

﹒８７％，報５７６﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒９５％；建行（００９

３９）跌０﹒７％，報５﹒７１元；友邦跌１﹒５４％，報８９﹒６元；美團（０３６９０）升

１﹒４３％，報２８３﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒２８％；阿里巴巴（

０９９８８）升２﹒０７％，報２５６﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒１５

％。

內地股市造好，上證綜合指數報３３８８，升２１點或升０﹒６３％，成交２１６０﹒０６

億元人民幣。深證成份指數報１３８５１，升１００點或升０﹒７３％，成交２５５４﹒２９億

元人民幣。



＊百威亞太捱沽最差藍籌，體品股榮辱互見＊



百威亞太（０１８７６）遭瑞信將評級由跑贏大市下調至中性，目標價下調８﹒５４％至２

７元，股份成半日最差藍籌，半日收跌５％，報２５﹒６５元；農夫山泉（０９６３３）升１﹒

４３％，報４６﹒１５元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１０﹒０１％；中國飛鶴（０

６１８６）跌１﹒２７％，報１７﹒１元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒５％；頤

海國際（０１５７９）升１﹒４３％，報９９﹒３５元；青島啤酒（００１６８）跌１﹒４３％

，報７９﹒２５元。

體品股走勢榮辱互見，有指安踏有興趣收購阿迪達斯旗下「銳步」業務，今日股價跌４﹒４

６％，報１０７元；申洲（０２３１３）升１﹒６５％，報１４２﹒１元；波司登（０３９９８

）升１﹒０３％，報３﹒４２元；迅銷（０６２８８）跌０﹒８５％，報６３﹒９５元；寶勝國

際（０３８１３）升０﹒５５％，報１﹒８４元；李寧（０２３３１）報４７﹒１元跌１﹒２６

％。

自中芯國際（００９８１）ＣＥＯ梁孟松宣布辭職後，公司股價連日插水，今日早市跌２﹒

０８％，報１９﹒７８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒５％。華虹半導體（０

１３４７）跌０﹒８４％，報４１﹒１元；ＡＳＭ（００５２２）升３﹒２５％，報９８﹒３５

元；上海復旦（０１３８５）跌３﹒９８％，報１３﹒０４元；先思行（００５９５）升２﹒６

３％，報０﹒３９元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒４１％。



＊碧桂園主席曾增持股價仍跌，醫保談判結束醫藥股向好＊



根據聯交所資料顯示，碧桂園（０２００７）聯席主席楊惠妍於上周五（１１日）繼續增持

該公司２１５萬股或０﹒０１％，股份今日中午跌１﹒１９％，報１０元。其他內房則走勢反彈

，融創（０１９１８）升１﹒０７％，報２８﹒３元；萬科（０２２０２）升１﹒３３％，報２

６﹒６元；中國恆大（０３３３３）升０﹒７８％，報１５﹒５元，以現價計，該股暫連升２日

，累計升幅１﹒１７％；雅居樂（０３３８３）升０﹒２％，報１０﹒１８元。

據內媒報道，２０２０年國家醫保目錄藥品談判昨（１８日）為收官日。第三日醫保談判焦

點落在４家跨國藥企，今日醫藥股及生物科技股見有資金流入，信達生物（０１８０１）升５﹒

８４％，報６８元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２１％。康龍化成（０３７５９）升

４﹒８６％，報１１４﹒３元。石藥集團（０１０９３）升３﹒９９％，報８﹒０８元，以現價

計，該股暫連升４日，累計升幅１２﹒８５％。中生製藥（０１１７７）升５﹒９％，報７﹒７

２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１４﹒７１％，為半日最佳藍籌。三生製藥（０１

５３０）升９﹒０１％，報７﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒７８％。

隔晚美股科技板塊走勢強勁，連帶本港科技股同樣受捧，微盟（０２０１３）升５﹒２６％

，報１２﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒２７％。金蝶國際（００２６８）

升４﹒５２％，報２７﹒７５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８﹒４％。網易（０９

９９９）升４﹒０７％，報１４０﹒５元。京東集團（０９６１８）升３﹒４％，報３２２﹒２

元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒１６％。祖龍娛樂（０９９９０）升２﹒５５％

，報２２﹒１元。



＊張智威：恆指已接近收爐續悶市，藍月亮因高估值未炒上＊



隔晚美股三大指數走勢不一，納指創收市新高，而港股今早則高開低走。信誠證券聯席董事

張智威向《經濟通通訊社》表示，美股近期造好對恆指提振作用有限，由於接近年關收爐，港股

市場氣氛淡靜，加上資金近日多流向新股及半新股，只於個股之間有炒風，令大市缺乏向上動力

。另外，他表示近期利好亦出盡，大市已消化疫苗接種及美國經濟刺激等消息，相信近期市況變

化不大，料恆指短期將於２６０００點至２７０００點間徘徊。

新股藍月亮（０６９９３）昨日首掛，收報１４﹒８８元，較招股價１３﹒１６元高出１３

﹒０７％。一手５００股，每手帳面賺８６０元。但今早該股續走低，更一度低見１４﹒２元，

接近昨日最低位。

張智威表示該股表現未如理想是由於估值太貴，上市時的市值已超過７５０億元，昨日升一

成左右便回落實屬合理，加上藍月亮主營洗衣液業務，並非新經濟股，沒有科網股般的增長能力

，無法支持如此龐大市值。他認為如果投資者欲買入，應待其回落至１４元水平再入貨，目標價

上望１５元水平。（ｕｌ、ｐｌ）

