《美元走勢－羅明立》美匯續考驗９０水平，小注買入歐元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒５６ １０３﹒１２ １０３﹒２５

歐元╱美元 １﹒２２３６ １﹒２１８９ １﹒２２３０

英鎊╱美元 １﹒３５８０ １﹒３４９３ １﹒３５６４

美元╱瑞郎 ０﹒８８６０ ０﹒８８２３ ０﹒８８３５

美元╱港元 ７﹒７５２６ ７﹒７５１４ ７﹒７５１５

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《美元走勢》美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標範圍在０至０﹒２５厘。局方在聲明中指出

，美聯儲將超額準備金利率（ＩＯＥＲ）維持在０﹒１％不變，維持每月至少購買１２００億美

元的債券，直至就業及通脹目標有實質進展為止。另外，美國１１月零售銷售按月下跌１﹒１％

，差過市場預期跌幅０﹒３％；核心零售銷售按月亦跌０﹒９％，同樣遠遜預期。而１２月

Ｍａｒｋｉｔ制造業ＰＭＩ指數則略為回落至５６﹒５，但好過市場預期。美聯儲維持寬鬆貨幣

政策，美匯指數反復下跌，繼續考驗９０水平。非美貨幣全面做好，只有加元受央行悲觀言論影

響而較為失色。

歐元區１２月ＩＨＳＭａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值升至５５﹒５，創近

三十一個月以來新高，亦高於預期的５３。同期，服務業（ＰＭＩ）初值亦升至４７﹒３，遠高

於市場預期的４１﹒９，創近三個月高位。歐元初步支持在１０天平均線的１﹒２１３０，下一

步支持位於１﹒２０５０；初步阻力位於１﹒２２５０，下一步阻力位於１﹒２３。技術走勢上

，歐元向上突破，恢復整固前的升勢，小注買入無妨。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２１７０ １﹒２２８０ １﹒２１２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

