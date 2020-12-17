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17/12/2020 16:28

《美元走勢－羅明立》美匯續考驗９０水平，小注買入歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒５６　　　１０３﹒１２　　　１０３﹒２５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２３６　　　１﹒２１８９　　　１﹒２２３０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３５８０　　　１﹒３４９３　　　１﹒３５６４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８６０　　　０﹒８８２３　　　０﹒８８３５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２６　　　７﹒７５１４　　　７﹒７５１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標範圍在０至０﹒２５厘。局方在聲明中指出
，美聯儲將超額準備金利率（ＩＯＥＲ）維持在０﹒１％不變，維持每月至少購買１２００億美
元的債券，直至就業及通脹目標有實質進展為止。另外，美國１１月零售銷售按月下跌１﹒１％
，差過市場預期跌幅０﹒３％；核心零售銷售按月亦跌０﹒９％，同樣遠遜預期。而１２月
Ｍａｒｋｉｔ制造業ＰＭＩ指數則略為回落至５６﹒５，但好過市場預期。美聯儲維持寬鬆貨幣
政策，美匯指數反復下跌，繼續考驗９０水平。非美貨幣全面做好，只有加元受央行悲觀言論影
響而較為失色。
　　歐元區１２月ＩＨＳＭａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值升至５５﹒５，創近
三十一個月以來新高，亦高於預期的５３。同期，服務業（ＰＭＩ）初值亦升至４７﹒３，遠高
於市場預期的４１﹒９，創近三個月高位。歐元初步支持在１０天平均線的１﹒２１３０，下一
步支持位於１﹒２０５０；初步阻力位於１﹒２２５０，下一步阻力位於１﹒２３。技術走勢上
，歐元向上突破，恢復整固前的升勢，小注買入無妨。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒９０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒４０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２１７０　　　１﹒２２８０　　　１﹒２１２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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