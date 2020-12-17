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17/12/2020 13:15

董建華：港人要有自覺擁護國家憲法及基本法確立的憲制秩序

　　《經濟通通訊社１７日專訊》全國政協副主席董建華出席團結香港基金的網上工作會議時表
示，要維護好一國兩制，港人要有責任自覺擁護國家憲法及基本法確立憲制秩序，要尊重一國是
兩制前提，兩制必須在一國之內運行。
　　他指，香港自古以來便是中國不可分割的一部分，即使在去年修例風波的急風暴雨之中，中
央堅守「一國兩制」的初心，亦從來沒有改變過。「一國兩制」是確保香港人安居樂業的最佳制
度安排，是香港繁榮穩定的基石，要維護好「一國兩制」，香港人有責任自覺擁護由國家憲法和
《基本法》確立的憲制秩序。「一國兩制」愈能貫徹落實，香港的成功基礎，自然會愈加穩固。

＊對香港社會恢復穩定安全有信心＊

　　董建華又表示，中央政府充分掌握香港面對的逆境。為了確保香港能在「一國兩制」的基礎
上穩步前進，中央政府在６月３０日頒布了《港區國安法》，讓香港回歸法治和穩定。全國人大
常委在１１月亦通過有關立法會議員資格的決定，確保議會的暢順運作。而特區政府，亦將會推
出其他公職人員宣誓效忠的方案。這是為香港的管治，重新鞏固基礎，讓香港可以重新振作，重
新出發。

＊融入大灣區失去香港獨特地位是誤解＊

　　他續說，中國不單是全球第二大經濟體，在科技發展方面，亦有不少領域高踞全球前列，包
括人工智能、大數據等。香港有國家作為後盾，融入大灣區發展，會為香港帶來一個嶄新的黃金
時代。
　　他又指，融入大灣區失去香港獨特地位及功能的想法是誤解，香港作為中國最開放城市，在
堅持對外開放的國策下扮演更積極角色，提升競爭力，希望年輕人認真看下大灣區的基建、龐大
市場，形容是有一片天下等待青年探索，一個時代等待他們開創，一個未來等待他們擁抱。
（ｂｉ）

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